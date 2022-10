Les minimaisons offertes par Mike Ward de retour à Drummondville et Victoriaville

Les personnes itinérantes de Drummondville et de Victoriaville pourront de nouveau bénéficier d'une solution de rechange cet hiver si les services d'hébergement temporaire débordent. Les minimaisons offertes l'an dernier par l'humoriste Mike Ward seront de nouveau installées dans ces deux municipalités.

À Drummondville, deux des cinq refuges seront installés à proximité des locaux de l'organisme l'Ensoleilvent plutôt que dans un stationnement municipal comme l'an dernier.

Ces maisons-là nous servent vraiment avec une clientèle pour qui nous sommes en dernier recours, explique François Gosselin, de l'Ensoleilvent. C'est une clientèle avec laquelle nous ne sommes pas capables de fonctionner dans la communauté.

« Au moins, on sait qu'ils sont près de nous et qu'ils peuvent se protéger du grand froid pendant l'hiver. » — Une citation de François Gosselin, porte-parole de l'Ensoleilvent

Cinq abris avaient été installés en 2021 dans un stationnement de Drummondville. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Une solution temporaire

Quant à la Ville de Victoriaville, elle réutilisera les cinq mêmes minimaisons que l'an dernier, mais compte miser davantage sur un refuge d'urgence qui sera inauguré sous peu dans un complexe communautaire.

On ne compte pas en avoir besoin davantage, souligne le maire Antoine Tardif. On va quand même garder les minimaisons pour une solution de dépannage, si jamais notre unité permanente déborde.

La Ville de Drummondville adopte la même stratégie en réduisant le nombre de refuges offerts cet hiver.

À la lumière de nos statistiques, on va commencer avec deux minimaisons vers le 1er décembre, et ensuite on va réévaluer s'il y a des besoins supplémentaires , explique François Gosselin, de l'Ensoleilvent.

L'Ensoleilvent a d'ailleurs en sa possession une dizaine d'autres minimaisons, et les aurait offertes à d'autres municipalités. Elles n'auraient toujours pas trouvé preneur.

Certaines villes nous ont approchés et on fait des vérifications, mais on n'a pas eu de retour pour l'instant , soutient François Gosselin.

Des maisons qui avaient soulevé la controverse

Ces refuges isolés, mais non chauffés, permettent à une personne de s'asseoir ou de se coucher à l'abri des intempéries. Initialement offerts à la Ville de Montréal, cette dernière avait refusé l'offre de Mike Ward, expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une solution adaptée pour venir en aide aux plus vulnérables .

Sur Facebook, la mairesse Valérie Plante avait indiqué que ce ne [sont] pas des places adaptées pour tous les types de clientèle dont il manque, mais des personnes pour [faire fonctionner] les ressources destinées à celles et ceux en situation d’itinérance.

Drummondville et Victoriaville avaient alors levé la main pour les recevoir.

Notre objectif, c'est toujours de connecter l'humain avec l'humain, explique la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste. Notre but, c'est de faire en sorte que ces personnes-là soient prises en charge et qu'on puisse éventuellement les aider à s'en sortir, à revenir vers le monde contributif de la société.

Avec les informations de Jean-François Dumas