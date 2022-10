Fin des rénovations de 26 M$ au plus important poste frontalier de la Saskatchewan

Au total, plus de 26,4 millions de dollars ont été investis par Ottawa afin d’améliorer les infrastructures en place. Parmi ces améliorations, une troisième voie de desserte a été aménagée pour traiter les véhicules entrant au Canada.

De plus, un nouvel auvent plus élevé a été installé afin d'accommoder les semi-remorques et les plus gros véhicules.

En tant que plus important poste frontalier de la Saskatchewan, North Portal est crucial pour l'économie de toute la province , déclare le ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino, par voie de communiqué.

Le nouveau poste frontalier modernisé nous aidera à lutter davantage contre les activités de contrebande et de trafic tout en facilitant le commerce et les voyages , poursuit-il.

Les travaux à ce poste frontalier ont eu lieu sur période quatre ans. Ils ont débuté en mai 2018 et se sont échelonnés jusqu’à l’été 2022.