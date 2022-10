Le député de Hay River Sud demande au gouvernement des T.N.-O. de draguer le port

Enlever les sédiments et la boue reposant au fond des cours d’eau est essentiel à la sécurité et la bonne navigation des bateaux qui acheminent des denrées dans les communautés, transportent du matériel de construction et participent à des exercices de recherche et de sauvetage, explique le député.

Les appels au dragage se multiplient depuis que quelques bateaux se sont retrouvés coincés au cours des dernières semaines. Le 15 octobre, le navire Dumit, de la Garde côtière canadienne, s’est coincé dans une barre de sable alors qu’il allait récupérer des bouées. Il a finalement pu être libéré le lendemain, après des manœuvres pour l’alléger.

Lundi, durant la session à l’Assemblée législative, le député Simpson a demandé à la ministre de l’Infrastructure Diane Archie de procéder au dragage avant la prochaine saison de transport de biens et marchandises, le printemps prochain.

Une analyse de rentabilité nécessaire

Rocky Simpson a rappelé qu’un rapport du Comité permanent des pêches et des océans a mentionné que le dragage est une priorité, car il permet un accès sécuritaire aux ports et une profondeur adéquate des cours d’eau.

Selon le député, ce rapport démontre que le gouvernement fédéral appuie le dragage. Il a ajouté que le gouvernement territorial doit faire ses devoirs et préparer une analyse de rentabilité.

Rocky Simpson, député de Hay River Sud, demande la relance du dragage au port de Hay River. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Dans un courriel reçu par CBC, un porte-parole du ministère de l’Infrastructure mentionne que la ministre Diane Archie et d’autres ministres ont fait parvenir plusieurs lettres au gouvernement fédéral, rappelant l’urgence de procéder à ces travaux.

Toutefois, Rocky Simpson doute qu’une analyse de rentabilité en bonne et due forme ait été préparée par le ministère.

On ne peut plus continuer de quémander et demander de l’aide au gouvernement fédéral, sans pièces justificatives , dit Rocky Simpson. C’est pour ça qu’on nous ferme continuellement la porte au nez.

Il a demandé à la ministre Archie de s’engager à présenter une analyse de rentabilité au gouvernement fédéral d’ici la fin de l’année.

Diane Archie a répondu que son ministère allait préparer une proposition pour le fédéral, mais ne s’est pas engagée à le faire d’ici la fin de l’année tel que le demande le député.

Elle a indiqué que son ministère doit faire une évaluation complète de la situation, et que certaines tâches ne peuvent être accomplies avant l’été prochain, comme une analyse bathymétrique, qui mesure la profondeur des fonds marins. La ministre a ajouté que l’obtention des permis, des approbations environnementales et de l’équipement prendra du temps.

La ministre de l'Infrastructure, Diane Archie, dit que son ministère va préparer une proposition pour que le gouvernement fédéral drague le port (archives). Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Il faut s'attaquer au problème dès maintenant, dit le député

Rocky Simpson a dit ne pas être satisfait de la réponse de la ministre et a mentionné à l’Assemblée qu’elle semblait vouloir rendre la situation plus compliquée qu’elle ne l’est.

Nous avons une accumulation de sédiments. C’est tout. Nous n’avons qu’à les enlever , a-t-il dit.

Le député dit que la section du canal qui nécessite une attention immédiate n’est pas une très grande zone. Il souhaite que le ministère divise le projet en plusieurs parties, au lieu de s’attaquer au problème dans son ensemble.

Il a aussi ajouté qu’une analyse bathymétrique peut être effectuée en hiver. Des analyses du genre ont déjà été faites en hiver pour la rivière Liard et le fleuve Mackenzie.

Avec les informations de Natalie Pressman