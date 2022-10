Netflix facilite le transfert de profils pour vous encourager à ouvrir votre propre compte

Le géant de la diffusion en ligne américain Netflix a annoncé le lancement d’une fonction de transfert de profil qui permet de conserver son historique de visionnement, ses recommandations et ses listes de lecture personnalisées quand on passe d’un compte à un autre.

L’entreprise veut décourager le partage d’un abonnement entre des personnes qui ne vivent pas ensemble, et cette annonce semble destinée à rendre la séparation moins difficile lorsque Netflix vous forcera à quitter le compte de votre ex ou de vos parents, par exemple.

Les gens déménagent. Les familles grandissent. Les relations prennent fin. Mais à travers ces bouleversements de la vie, votre expérience de Netflix devrait demeurer la même , écrit avec poésie dans un communiqué la plateforme de vidéos, qui connaît une difficile année 2022, avec une croissance ralentie.

La nouvelle fonction devrait faire son apparition pour l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices de Netflix mondialement sous peu. Elle permettra d’aider les internautes qui souhaitent voler de leurs propres ailes en les accompagnant dans les étapes pour la création de leur propre compte, tout en conservant leur profil.

Des tests en cours

Le transfert de profil avait auparavant été testé au Chili, au Costa Rica et au Pérou. C’est également dans ces trois pays que Netflix a fait l’essai d’une fonctionnalité permettant à ses membres de partager leur compte avec une personne en dehors de leur foyer, moyennant un coût de moins de 5 $.

L’entreprise estimait en avril qu’en plus des 222 millions de foyers qui payaient pour ses services, 100 autres millions y avaient accès grâce au partage de mot de passe, dont plus de 30 millions aux États-Unis et au Canada.