Adoption gratuite de petits animaux à la SPA de Québec

Lapins, cochons d’Inde, souris, gerbilles et rats domestiques pourront être adoptés sans frais exceptionnellement, mercredi le 19 octobre à la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec.

Le nombre de petits pensionnaires à la recherche d'une nouvelle maison est très élevé selon l'organisme.

« C’est une démarche de dernier recours pour la SPA . On déborde de petits animaux. » — Une citation de Félix Tremblay, directeur général de la SPA de Québec

Une fois la vingtaine d'animaux adoptés, la Société protectrice des animaux (SPA) pourra en soigner d'autres pour les placer à leur tour à l'adoption.

Malheureusement, ces animaux entrent en grand nombre et sortent trop lentement. On espère qu’en enlevant toute barrière financière, ils pourront trouver une bonne famille bientôt , ajoute-t-il.

Un petit lapin attend sagement à la SPA de Québec Photo : Radio-Canada

Le refuge rappelle que les exigences d’adoption habituelles sont maintenues. La SPA se réserve donc le droit de refuser une adoption qui ne correspondrait pas aux besoins de l'animal.

Si vous êtes prêts à adopter un petit animal, pour les bonnes raisons, de façon réfléchie, on vous demande de vous présenter demain entre 10 h et 16 h 30. La SPA et les petits animaux ont besoin de votre aide , conclut Félix Tremblay.

Les petits animaux prêts à l'adoption se trouvent sur le site de la SPA dans le volet autres animaux .

Les chats et les chiens ne sont pas inclus dans cette journée d’adoption gratuite.