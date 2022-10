L’Association jeunesse fransaskoise en trois temps

C’est à Laurelle Favreau, une jeune francophone de Prince Albert, que revient la responsabilité d’assurer le rôle de première directrice générale de l’association, en 1977.

Laurelle Favreau en entrevue lors de l'émission Les beaux dimanches consacrée à On s'garoche à Batoche, en 1979. (archives) Photo : Radio-Canada

À cette époque, la contestation du statu quo linguistique est, pour certains jeunes, un combat de tous les jours.

À ce moment-là, on n'avait droit que de 30 à 40 minutes de français à l'école, se rappelle Laurelle Favreau. Il fallait aller plus loin. On ne voulait pas perdre notre langue.

« On avait fait un t-shirt, c'était le drapeau britannique en feu en voulant dire "tassez-vous les Anglais, donnez de la place aux Français", explique Mme Favreau. C’était scandaleux pour l'époque. » Photo : Laurelle Favreau

Je refusais d'être servie en anglais quand j'allais dans les clubs. Je demandais mon verre de whisky en français, à Regina. J'insistais en plus!, s'étonne-t-elle 45 ans plus tard. C’était incroyable quand même.

« C'était des années extraordinaires, mais je dois avouer que 40, 50 ans plus tard, on se bat encore. Ce n’est pas fini. » — Une citation de Laurelle Favreau, première directrice générale de l’AJF

Se nommer pour revendiquer

Dans les années 1970, aucun terme n'existait encore pour désigner les francophones vivant en Saskatchewan.

Nos collègues des autres provinces avaient des noms : les Franco-Manitobains, les Franco-Ontariens, les Acadiens, les Québécois. On s’est dit qu’il fallait trouver quelque chose pour les francophones de la Saskatchewan, explique Mme Favreau. On a donc créé le mot "Fransaskois". Ce sont les jeunes qui ont utilisé le nom en premier.

Le drapeau fransaskois qu’on connaît aujourd'hui est également l'œuvre de la jeunesse.

Après que l’ AJF ait lancé un concours pour sa conception, le drapeau est présenté pour la première fois lors du Super Fransaskois Show, en 1979.

Laurelle Favreau présente le drapeau fransaskois lors d'un reportage de Radio-Canada, en mai 1979. « C’est un symbole auquel on peut se rallier pour continuer à lutter pour défendre nos droits », explique-t-elle alors. (archives) Photo : Radio-Canada / Richard Duret

C'était vraiment une représentation de la prairie, de nous. Quand j'ai su qu'on flottait le drapeau à Regina, ça m’a fait chaud au cœur , raconte Laurelle Favreau qui habite aujourd'hui aux États-Unis.

On s’garoche à Batoche

Deux ans après la création officielle de l’ AJF , près de 1000 jeunes francophones de tout l’ouest du pays convergent, en juin 1979, sur les berges de la rivière Saskatchewan Sud pour un festival qui marquera les mémoires : On s’garoche à Batoche.

Du 29 juin au 2 juillet 1979, le grand festival On s'garoche à Batoche propose, entre autres, des spectacles de musique, de théâtre, des ateliers, un diorama et une messe en plein air. (archives) Photo : Radio-Canada

Pour la première directrice générale de l’ AJF , cet événement est la consécration d'un travail de mobilisation entamé depuis déjà de nombreuses années.

« C’était un événement extraordinaire pour célébrer l'histoire des francophones dans l'Ouest. » — Une citation de Laurelle Favreau, première directrice générale de l’AJF

Pendant 12 mois, l' AJF travaille avec d'autres associations jeunesse francophones de l'Ouest pour mettre en place ce festival.

L'artiste franco-manitobain Maurice Paquin est la grande vedette du spectacle principal d'On s'garoche à Batoche. (archives) Photo : Radio-Canada

On s'garoche à Batoche est aussi l'occasion de souligner les relations qui unissent la communauté fransaskoise et les Métis de la province.

L'artiste métis Winston Wuttunee organisera notamment la cérémonie d'ouverture du festival. Une pièce de théâtre à propos du soulèvement des Métis de 1885, La Nation provisoire, sera également écrite et montée par Laurier Gareau et Jean-Raymond Châles pour l'occasion.

Des [arrières] petits-enfants de Gabriel Dumont sont même venus , se rappelle Laurelle Favreau.

Pour cette dernière, ces dialogues entre francophones et Métis sont d'ailleurs ce qui a fait la réussite d'On s’garoche à Batoche .

Gary Kenler : voyager pour se découvrir

À la fin des années 1980, Gary Kenler ne connaissait pas l'existence de l’ AJF , du moins jusqu'à ce qu’il rencontre le président de l’association de l’époque, Francis Marchildon. Ce dernier l'encourage alors à voyager au Québec afin d’explorer son identité francophone.

J'ai décidé de tout lâcher et de partir pendant un an , se rappelle M. Kenler.

C’est en revenant de ce voyage qu’il décide de s’impliquer au sein de l’Association jeunesse fransaskoise. Il en deviendra le président en 1988.

Le président de l'AJF en 1989, Gary Kenler, à l'émission Ce soir plus. (archives) Photo : Radio-Canada

J’ai eu un baptême de feu, j'avais l'impression de vraiment vivre l'histoire, explique-t-il. La Cour suprême venait juste de trancher le cas Mercure et la province s'est déclarée unilingue anglaise.

« Il y avait un sentiment d'urgence, c'était des grosses années. » — Une citation de Gary Kenler, président de l’AJF de 1988 à 1990

Michel Hamon et Lucie Potié présentent le drapeau fransaskois lors d'un défilé aux Jeux francophones du Nord et de l’Ouest, en 1992. (archives) Photo : Société historique de la Saskatchewan

Une fois son mandat de président terminé, Gary Kenler devient le coordonnateur des premiers Jeux fransaskois.

[C'était] des activités qui [avaient] un grand impact sur la vie des jeunes au niveau de l'identité, croit-il. Quand on est éparpillé partout, on n'a pas l'impression de vivre les choses ensemble.

« On n'avait pas l'impression de faire partie d'un ensemble jusqu'à ce que l’AJF arrive. » — Une citation de Gary Kenler, président de l’AJF de 1988 à 1990

Avant de tenir les premiers Jeux fransaskois, l’AJF a organisé un voyage en Acadie pour comprendre comment les jeunes y organisaient les Jeux de l'Acadie. (archives) Photo : Société historique de la Saskatchewan

Ces premiers jeux, organisés en 1992 dans le cadre du 15e anniversaire de l’ AJF , sont un franc succès.

Les groupes Freaké ben raide, Cri de folie et Les Zed ont participé au Rendez-vous fou de l'AJF, en 1992. (archives) Photo : Société historique de la Saskatchewan

On a fait une mégafête : le Rendez-vous fou, c'était la fête culturelle. On a eu le groupe Vilain Pingouin pour clôturer la soirée. J'ai encore des images très vives de cette activité-là , se rappelle Gary Kenler.

L’ AJF a joué un rôle incroyable au niveau identitaire, en tout cas la mienne, puis je crois aussi dans l'identité des jeunes qui m’ont suivi , ajoute le Fransaskois.

Kassandra Hipkins : prendre soin des siens

Présidente de l’ AJF depuis 2020, Kassandra Hipkins est fière d'être l'héritière d’un mouvement qui existe depuis si longtemps.

On fait ça depuis des années. Ça a commencé avec des jeunes et on est toujours là, dit-elle fièrement. Les jeunes, on est toujours là en train de faire bouger les choses.

« La raison pour laquelle je suis encore dans la francophonie aujourd'hui, c'est l’AJF », explique Kassandra Hipkins. Photo : Association jeunesse fransaskoise

Au fil des générations, les combats qu'a menés l'association ont évidemment évolué. Alors qu’elle entame son second mandat, Kassandra Hipkins souhaite aujourd'hui mettre les enjeux de la santé mentale de l’avant.

C'est très difficile de trouver des ressources en Saskatchewan pour la santé mentale, mais en français, c'est encore plus difficile. En fait, ça n'existe pas vraiment , explique celle qui est originaire de Zenon Park.

Pour beaucoup de jeunes, c'est très difficile de parler, indique-t-elle. Dans des moments vulnérables, on veut parler de la manière qui nous convient.

Face à l'insécurité linguistique qui éloigne certains jeunes de la francophonie, Kassandra Hipkins souhaite également promouvoir une culture inclusive.

« Tout le monde a une façon différente de s'exprimer. Il n'y a pas une bonne façon de s'exprimer. » — Une citation de Kassandra Hipkins, présidente de l'AJF

« L’AJF a toujours été là pour donner une voix aux jeunes, pour leur donner une place pour vivre en tant que francophone, leur donner un sens de communauté », explique Kassandra Hipkins. (archives) Photo : Société historique de la Saskatchewan

J'aimerais pousser la sécurité linguistique, aider les jeunes à trouver une sécurité dans la façon dont ils parlent avec leur accent , ajoute l'actuelle présidente de l'organisme.

Il y a des jeunes qui ne vont pas à l'école francophone et qui veulent vivre dans la communauté francophone. On veut donc les aider avec la sécurité linguistique pour qu’ils puissent être eux-mêmes et vivre leur francophonie dans n'importe quelle couleur.

Avoir confiance en l’avenir

Un demi-siècle après les débuts du mouvement jeunesse francophone, que souhaitent ces trois leaders d’hier et d'aujourd'hui pour le futur?

50 ans plus tard, on est toujours là, affirme fièrement Laurelle Favreau. Savoir que l'Association jeunesse fransaskoise existe toujours, c’est continuer cette belle aventure qui est celle de se connaître.

Quant à lui, Gary Kenler désire que la Fransaskoisie reste ouverte aux différences.

« Ce que je souhaite à la jeunesse fransaskoise et à la Fransaskoisie en général, c'est de s'ouvrir, de rester ouverts et fiers », affirme Gary Kenler. (archives) Photo : Gary Kenler

La démographie joue contre le monde entier, le changement est inévitable, reconnaît-il. Il faut bâtir et être fiers de ce qu'on a vécu, tout en étant ouvert et en devenant des citoyens du monde.

La francophonie en Saskatchewan a vu beaucoup de choses durant sa vie. On a vu l’assimilation, on a survécu , observe pour sa part Kassandra Hipkins, pleine d’espoir.