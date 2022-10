Criminels recherchés : les avez-vous vus?

La liste des 25 fugitifs les plus recherchés par les forces policières du Canada a été mise à jour. Les personnes qui s'y trouvent, tous des hommes, font l'objet d'un mandat d'arrêt, explique le sous-commissaire et commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique.

« Nous ne sommes pas à la recherche d’éléments de preuve, ni de témoins pour témoigner au tribunal, lorsqu’un de nos dossiers fait l’objet d’une campagne Bolo, l’enquête est déjà bouclée et un juge a lancé un mandat d’arrêt contre le suspect. L’objectif est de trouver le suspect, tout simplement. » — Une citation de Sous-commissaire Dwayne McDonald, commandant divisionnaire, GRC en Colombie-Britannique

Bolo est l'acronyme de Be on the lookout en anglais, ce qui veut dire gardez l'oeil ouvert.

Onze têtes mises à prix

Une récompense est offerte pour 11 des 25 fugitifs recherchés. La somme offerte est de 50 000 $ à 250 000 $. Le quart de million étant offert pour le fugitif numéro un sur la liste, Rabih Alkalil, souligne le directeur du programme Bolo, Maxime Langlois.

« Rabih Alkhalil est un individu extrêmement dangereux, il a un long casier judiciaire, il a été condamné pour meurtre à deux reprises, il a de nombreux liens avec le crime organisé et il fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol. » — Une citation de Maxime Langlois, directeur, programme Bolo

Une notice rouge est une demande adressée aux services de maintien de l'ordre du monde entier en vue de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l’attente de son extradition, de sa remise ou d’une mesure similaire conforme au droit. La notice rouge n’est pas un mandat d’arrêt international. Source : Interpol

Des récompenses avec une date d'expiration

M. Langlois indique que l'argent est remis à toute personne dont les indications mènent à l'arrestation du fugitif recherché.

Attention, toutefois, les récompenses sont offertes pour un temps limité. L'objectif est d'inciter les gens qui savent déjà où se trouvent un des suspects ou qui les aident dans leur fuite, à donner cette information à la police, selon Maxime Langlois. Dans le cas de Rabih Alkalil, les informations doivent être reçues avant le 1 mai 2023 pour avoir droit au 250 000 $.

« Le message [aux fugitifs recherchés] est simple et clair : appelez un avocat ou la police et organisez les conditions de votre reddition, car tout le pays est à votre recherche. » — Une citation de Maxime Langlois, directeur, programme Bolo

Tirer parti des réseaux sociaux pour mettre la main au collet des malfaiteurs

Le Programme Bolo est une création et l'activité principale de la Fondation Stéphan Crétier, un organisme de bienfaisance lancé en 2006. Stéphan Crétier est le fondateur et président-directeur général de la Corporation de sécurité GardaWorld.

Bolo travaille avec une vingtaine de forces policières et organisation anti-crime du Canada pour amplifier les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services policiers ont déjà demandé l'aide du public, peut-on lire sur son site Internet.

Nous lançons des campagnes d’amplification pour permettre à ces avis de rejoindre un plus large public, en utilisant différentes plateformes sur des périodes prolongées, explique Bolo sur son site.

De surcroît, nous offrons d’importantes récompenses financières pour inciter les citoyens à redoubler de vigilance et à effectuer des signalements aux autorités. Bref, nous vous rejoignons au bon moment, au bon endroit, et en utilisant les bons moyens pour vous encourager à garder l’œil ouvert.

L'amplification expliquée par Bolo

Le site Internet, qui présente les 25 fugitifs, publie une photo de chacun d'eux. En cliquant sur cette photo, un diaporama présente un portrait du suspect qui inclut ses pseudonymes, sa description, un résumé des événements qui ont mené à son inclusion à la liste et les régions dans lesquelles il pourrait se trouver.