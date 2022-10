Ces bâtiments fantômes de Rimouski

L’Arsenal

« Le Manège militaire est un édifice fédéral du patrimoine reconnu en raison de son importance historique, de l'intérêt qu'il présente sur le plan architectural et de la place privilégiée qu'il occupe dans son milieu », peut-on lire sur le site du gouvernement fédéral.

L'Arsenal était le quartier général du régiment de réserve des Fusiliers du Saint-Laurent.

L'Arsenal, situé au 65 rue Saint-Jean-Baptiste Est, appartient au ministère de la Défense.

L'Arsenal de Rimouski a été construit en 1910.

Le manège militaire vu de la gare de Rimouski.

L'Arsenal était le quartier général du régiment de réserve des Fusiliers du Saint-Laurent.

L'Arsenal, situé au 65 rue Saint-Jean-Baptiste Est, appartient au ministère de la Défense.

L'Arsenal de Rimouski a été construit en 1910.

Le manège militaire vu de la gare de Rimouski.

Construit en 1910, l’ancien manège militaire de Rimouski, aussi appelé l’Arsenal, a été déclaré excédentaire en 2012 par le ministère de la Défense nationale. Par courriel, sa porte-parole assure de la sensibilité du ministère face à ce type de bâtiments à valeur historique. La Défense nationale dit procéder actuellement à son évaluation globale, en vue d’un transfert ou d’une vente éventuelle.

Des travaux de diligence raisonnable requis dans le processus de dessaisissement d’une propriété sont en cours, indique-t-on. Les propriétaires disent avoir amorcé, en parallèle, des consultations auprès de différents groupes, dont la Ville de Rimouski. De telles démarches peuvent prendre plusieurs années, souligne la porte-parole du ministère, pour faire un choix éclairé quant à l’avenir du bâtiment.

L’édifice a été désigné comme « édifice fédéral du patrimoine reconnu » en 1991.

Le Couvent des Sœurs du Saint-Rosaire

La partie centrale de l'édifice a été construite entre 1905 et 1907.

Le chanoine Georges Bouillon a réalisé les plans de la partie centrale du couvent.

La maison mère de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire a été citée patrimoniale par la Ville en novembre 2021.

Le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski, vers 1920

Quarante heures des Soeurs du Saint-Rosaire, juillet 1946

À l'époque, les sœurs qui habitaient ce couvent étaient principalement des institutrices. Elles ont fondé plus d'une centaine d'écoles dans l'Est-du-Québec.

Le chanoine Georges Bouillon a réalisé les plans de la partie centrale du couvent.

La maison mère de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire a été citée patrimoniale par la Ville en novembre 2021.

Le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski, vers 1920

Quarante heures des Soeurs du Saint-Rosaire, juillet 1946

À l'époque, les sœurs qui habitaient ce couvent étaient principalement des institutrices. Elles ont fondé plus d'une centaine d'écoles dans l'Est-du-Québec.

Cité patrimonial en novembre 2021, l’ancien couvent de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire abritera éventuellement des logements, des bureaux, une résidence privée pour aînés et une garderie de 80 places… mais quand?

L’organisme à but non lucratif Serviloge a de grands projets pour l’édifice, qui appartient toujours aux religieuses. Les promoteurs prévoient reconvertir le bâtiment et construire un nouvel immeuble sur le terrain arrière, pour loger, à terme, environ 400 personnes : 44 logements complets seraient aménagés dans le couvent, et 100 autres dans la construction neuve, selon la présidente de Serviloge, Francine St-Cyr. Une RPA de 63 chambres serait également intégrée au vieux bâtiment, s’ajoutant aux 60 chambres déjà existantes dans le centre de soin adjacent.

L’ OBNL attend toutefois que les gouvernements provincial et fédéral confirment des bonifications au financement qui lui avait déjà été accordé, pour couvrir l’explosion des coûts de construction. Serviloge pourra alors procéder à l’achat du bâtiment, et entamer les travaux.

La Résidence Lionel-Roy

La Société rimouskoise du patrimoine confirme que la Résidence Lionel-Roy n'a aucun statut de protection.

École moyenne d'agriculture, en 1926

L'École d'agriculture de Rimouski en 1947.

Sans surprise, la Société rimouskoise du patrimoine déplore l'intention des propriétaires de démolir la Résidence Lionel-Roy.

L'ancienne École d'agriculture est devenue la résidence Lionel-Roy. Elle est située au 83-85 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest.

La Résidence Lionel-Roy, anciennement l'école d'agriculture de Rimouski

Le bâtiment est abandonné depuis plusieurs années.

« J'ai eu des jours meilleurs », peut-on lire parmi les graffitis faits sur la Résidence Lionel-Roy.

La résidence Lionel-Roy a plusieurs fenêtres cassées et condamnées.

École moyenne d'agriculture, en 1926

L'École d'agriculture de Rimouski en 1947.

Sans surprise, la Société rimouskoise du patrimoine déplore l'intention des propriétaires de démolir la Résidence Lionel-Roy.

L'ancienne École d'agriculture est devenue la résidence Lionel-Roy. Elle est située au 83-85 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest.

La Résidence Lionel-Roy, anciennement l'école d'agriculture de Rimouski

Le bâtiment est abandonné depuis plusieurs années.

« J'ai eu des jours meilleurs », peut-on lire parmi les graffitis faits sur la Résidence Lionel-Roy.

La résidence Lionel-Roy a plusieurs fenêtres cassées et condamnées.

Il est maintenant connu que l’ancienne École d'agriculture, devenue la Résidence Lionel-Roy, est vouée à la démolition. La propriétaire, la Société immobilière GP, a confirmé à Radio-Canada, dans les dernières semaines, son intention de détruire l’édifice construit en 1925.

À part la démolition de l'édifice, GP dit, pour le moment, ne pas avoir d’autre projet pour ce terrain du 83-85, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest. L’éventualité d’en faire un stationnement ne ferait pas partie des plans. Aucune demande récente de permis de démolition n’a été déposée à la Ville de Rimouski, et un projet de remplacement doit être proposé avant qu’une demande de démolition au centre-ville ne soit considérée. La Résidence Lionel-Roy ne bénéficie d’aucun statut de protection.

Dans une période où l’agriculture industrielle était en plein essor, l’École d’agriculture, prise en charge par les prêtres du Séminaire, offrait une formation pratique pour les jeunes de niveau secondaire.

Le Grand Séminaire

Le Grand Séminaire de Rimouski

La Ville de Rimouski a cité le Grand Séminaire à titre patrimonial en septembre 2022.

Construit dans les années 1930, l'endroit servait autrefois à la formation des prêtres.

Une partie de la chapelle du Grand Séminaire de Rimouski

Le Grand Séminaire loue des bureaux et des logements.

Le Grand Séminaire de Rimouski

La Ville de Rimouski a cité le Grand Séminaire à titre patrimonial en septembre 2022.

Construit dans les années 1930, l'endroit servait autrefois à la formation des prêtres.

Une partie de la chapelle du Grand Séminaire de Rimouski

Le Grand Séminaire loue des bureaux et des logements.

Le Grand Séminaire de Rimouski

Quel avenir réserve-t-on au Grand Séminaire, sur la rue Saint-Jean-Baptiste? L’édifice, qui est officiellement cité patrimonial par la Ville depuis le 19 septembre 2022, a été mis en vente le printemps dernier. Construit vers 1931, l’endroit qui servait autrefois à la formation des prêtres est maintenant évalué à plus de 2,5 millions de dollars. On ignore pour l’instant qui sera le nouveau propriétaire, mais l’une des conditions fixées par la corporation qui le gère est de conserver son caractère patrimonial. Le Grand Séminaire, qui offre des chambres et des bureaux, dessert de nombreux locataires, confirme le gestionnaire, Raymond Joly.

Les promoteurs intéressés à acheter le Grand Séminaire ont jusqu’au vendredi 28 octobre pour déposer leur offre. M. Joly confirme que certains se sont déjà manifestés, mais il ajoute que ces potentiels acheteurs seraient surtout intéressés par les terrains et les stationnements adjacents à l’édifice, où ils envisageraient de construire des logements. Une partie des recettes de la vente du Grand Séminaire pourrait servir à la restauration de la cathédrale, selon l’archevêque Grondin.

Les Ateliers Saint-Louis

Les Ateliers Saint-Louis font partie des rares bâtiments qui n'ont pas été rasés lors du grand feu de Rimouski, en 1950, qui a détruit près de la moitié de la ville.

Alors que la population augmentait à Rimouski, l'école a été construite pour accueillir les élèves du primaire, puis a été agrandie en 1929.

La Ville de Rimouski a fait l'acquisition du bâtiment le 30 mai 1980. C'est à ce moment qu'il a été rebaptisé les Ateliers Saint-Louis.

Au fil du temps, les Ateliers Saint-Louis ont accueilli de jeunes écoliers, des musiciens ainsi que des employés et des usagers de divers organismes.

Vue sur l'école des Frères du Sacré-Coeur (Ateliers Saint-Louis), le12 juin 1926.

L'Académie des frères du Sacré-Cœur et le Séminaire de Rimouski en 1929

Alors que la population augmentait à Rimouski, l'école a été construite pour accueillir les élèves du primaire, puis a été agrandie en 1929.

La Ville de Rimouski a fait l'acquisition du bâtiment le 30 mai 1980. C'est à ce moment qu'il a été rebaptisé les Ateliers Saint-Louis.

Au fil du temps, les Ateliers Saint-Louis ont accueilli de jeunes écoliers, des musiciens ainsi que des employés et des usagers de divers organismes.

Vue sur l'école des Frères du Sacré-Coeur (Ateliers Saint-Louis), le12 juin 1926.

L'Académie des frères du Sacré-Cœur et le Séminaire de Rimouski en 1929

Autrefois l'école des Frères du Sacré-Cœur, l'édifice des Ateliers Saint-Louis, a été construit il y a près de 100 ans, en 1924. Inhabité depuis plus de 15 ans, il est devenu un des emblèmes du patrimoine en dépérissement à Rimouski. La Ville, qui en est propriétaire, avait offert, il y a six ans, de vendre les Ateliers pour 1 dollar à tout promoteur qui aurait souhaité les rénover. Tout juste avant l’échéance de cette offre, fin septembre, le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis a déposé un projet qui permettrait une occupation transitoire et collective par des organismes culturels et des entreprises, notamment.

La Ville de Rimouski donne maintenant au comité jusqu’au 31 décembre pour lui fournir un cadre financier plus précis pour son projet de réhabilitation du bâtiment, afin de pouvoir l’occuper. Par ailleurs, en mai dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent démontrait toujours de l’intérêt pour le terrain des Ateliers Saint-Louis. Leur projet impliquait toutefois la démolition de l’édifice.

Les Ateliers Saint-Louis, situés rue de l’Évêché Ouest, se trouvent dans un secteur inclus dans un site patrimonial de la ville.

La cathédrale de Saint-Germain

La cathédrale Saint-Germain trône au centre-ville de Rimouski depuis plus de 150 ans.

La cathédrale de Rimouski avant 1902

La cathédrale Saint-Germain a fermé ses portes en novembre 2014.

Depuis sa construction à partir de 1854, la cathédrale de Rimouski a subi de nombreuses transformations : reconstruction du clocher, agrandissement, restauration, etc.

Le clocher de la cathédrale de Rimouski est incliné depuis 1890, selon la Fabrique.

Présentation du carnet de santé de la cathédrale au mois d'août 2020.

La cathédrale de Saint-Germain a été construite entre 1854 et 1859.

Vue de la nef à partir de la galerie

Le chœur de la cathédrale de Rimouski en 1965

La cathédrale de Rimouski avant 1902

La cathédrale Saint-Germain a fermé ses portes en novembre 2014.

Depuis sa construction à partir de 1854, la cathédrale de Rimouski a subi de nombreuses transformations : reconstruction du clocher, agrandissement, restauration, etc.

Le clocher de la cathédrale de Rimouski est incliné depuis 1890, selon la Fabrique.

Présentation du carnet de santé de la cathédrale au mois d'août 2020.

La cathédrale de Saint-Germain a été construite entre 1854 et 1859.

Vue de la nef à partir de la galerie

Le chœur de la cathédrale de Rimouski en 1965

Fermée depuis près de huit ans, le cas de la cathédrale de Rimouski fait régulièrement les manchettes. Maintenant que le litige juridique qui opposait la Fabrique Saint-Germain et l'Archevêché depuis trois ans est désormais chose du passé, les nouvelles s’annoncent meilleures, sans toutefois montrer une lumière au bout du tunnel.

Cet été, la Fabrique a obtenu du financement pour réparer la toiture de l’édifice, mais insuffisant pour la rénover en entier. Le président de l’organisation, Jean-Paul Heppell, indique qu’ils comptent attendre l’an prochain pour démarrer les travaux, en espérant avoir une seconde subvention qui permettrait de rénover la toiture dans son entièreté. Les administrateurs visent tout de même l’été 2023 pour le début de ces travaux. D’autres rénovations extérieures pourraient suivre si le financement est au rendez-vous, pour ensuite s’attaquer à l’intérieur. Selon le président de la Fabrique, les travaux de restauration sont maintenant évalués à 8,5 millions de dollars.

La priorité de la Fabrique est donc mise sur la restauration du bâtiment, avant de relancer les discussions sur sa vocation. Elle assure toutefois qu’elle sera axée sur la culture et le tourisme, en y conservant également une partie culturelle. La cathédrale accueillera des activités occasionnelles d’ici là, et des spectacles bénéfices sont également à venir.

Plusieurs demandes de classement patrimonial ont été déposées auprès du ministère de la Culture dans les dernières années. La dernière, datant d’il y a deux ans, n’a pas encore obtenu de réponse.

Le presbytère Saint-Germain

Le presbytère est adjacent à la cathédrale de Rimouski, sur la rue Saint-Germain.

Le presbytère Saint-Germain vers 1925

Le presbytère Saint-Germain présente des signes d'usure.

Le presbytère Saint-Germain abrite actuellement un locataire temporaire et sert d'espace de bureau à la Fabrique.

Le presbytère Saint-Germain vers 1925

Le presbytère Saint-Germain présente des signes d'usure.

Le presbytère Saint-Germain abrite actuellement un locataire temporaire et sert d'espace de bureau à la Fabrique.

À l’instar de la cathédrale, l’avenir du presbytère Saint-Germain, également situé sur un site du patrimoine de la Ville, ne connaîtra pas de dénouement à court terme. Le président de la Fabrique indique que son organisation concentre ses efforts sur la cathédrale pour le moment, et qu’elle n’a pris aucune décision sur la possible vente ou non du presbytère.

Selon Jean-Paul Heppell, trois acheteurs, de trois domaines différents, se seraient malgré tout manifestés. Dans un passé qui semble plutôt lointain, en 2016, le maire de l’époque, Éric Forest, avait aussi exprimé son intérêt à acheter le presbytère pour la municipalité. L’édifice sert actuellement d’espace de bureau pour la Fabrique, et abrite aussi un locataire temporaire.

La gare ferroviaire

La gare du Canadien National de Rimouski a été construite en 1937.

La gare de Rimouski en 1947

La gare de Rimouski présente également un intérêt pour son architecture, issue du style américain Arts and Crafts.

La gare de Rimouski est citée par la Ville depuis 2018 et désignée patrimoniale par le gouvernement fédéral depuis 1993.

La gare de Rimouski en 1947

La gare de Rimouski présente également un intérêt pour son architecture, issue du style américain Arts and Crafts.

La gare de Rimouski est citée par la Ville depuis 2018 et désignée patrimoniale par le gouvernement fédéral depuis 1993.

La Ville de Rimouski a fait l’acquisition, au mois de février dernier, de la gare de la rue Évêché Est, un immeuble cité patrimonial construit en 1937. Des évaluations sont toujours en cours pour déterminer les potentiels usages que la gare pourrait avoir, indique la Ville. VIA Rail et le service de taxi occupent toujours une bonne partie des lieux, et des employés municipaux se chargent de l’entretien du bâtiment.

Le Marché public de Rimouski y utilise également un local d’entreposage. Au moment de la transaction, la Ville avait d’ailleurs mentionné que les lieux pourraient être propices pour le Marché. Bien qu’il y ait toujours de l’intérêt des deux parties à collaborer, aucun projet concret n’a été soumis en ce sens.

Ancien bureau de poste

L'ancien édifice du gouvernement du Canada du 180 avenue de la Cathédrale, à Rimouski (archives)

Le bureau de poste de l'avenue de la Cathédrale, en juillet 1952

L'édifice est enrobé de grillage pour éviter que le revêtement extérieur se détache du bâtiment et ne tombe (archives).

L'immeuble a été désigné édifice fédéral patrimonial par Ottawa. N'empêche, aucune clause dans l'acte de vente n'oblige le nouveau propriétaire à le préserver (archives).

Les quatre partenaires d'Hercule immobilier ont acquis l'édifice pour la somme de 701 000 $, en septembre 2022 (archives).

Le bureau de poste de l'avenue de la Cathédrale, en juillet 1952

L'édifice est enrobé de grillage pour éviter que le revêtement extérieur se détache du bâtiment et ne tombe (archives).

L'immeuble a été désigné édifice fédéral patrimonial par Ottawa. N'empêche, aucune clause dans l'acte de vente n'oblige le nouveau propriétaire à le préserver (archives).

Les quatre partenaires d'Hercule immobilier ont acquis l'édifice pour la somme de 701 000 $, en septembre 2022 (archives).

Le 180, avenue de la Cathédrale, ancien édifice fédéral construit en 1952, est récemment passé aux mains de quatre promoteurs privés. L’un d’entre eux, Olivier Berthiaume, a assuré que le bâtiment allait être préservé et mis en valeur.

Le copropriétaire, qui souhaite donner une vocation commerciale au bâtiment - en excluant le domaine hôtelier - , indique que les lieux suscitent beaucoup d’intérêt, et qu’il est en discussion avec deux organismes et trois entreprises pour le moment. Il souhaite prendre le temps de bien choisir qui occupera le bâtiment, en vue de lui assurer une vocation intéressante à plus long terme.

M. Berthiaume se dit bien au fait des soins particuliers qu’implique un édifice dans ce secteur névralgique de la ville. Il a ainsi fait appel à des ingénieurs pour effectuer les travaux nécessaires sur l’ancien bureau de poste, qui seront surtout extérieurs. Les rénovations sont prévues tôt au printemps.

L'édifice Paul-Émile-Gagnon

L'édifice est au coin de l'avenue de la Cathédrale et de la rue Jules A Brillant.

Telus met en vente l'un de ses édifices au centre-ville de Rimouski.

L'édifice de La compagnie de pouvoir du Bas St.Laurent et les commerces adjacents, sur l'avenue de la Cathédrale à Rimouski

Le 190, avenue de la Cathédrale à Rimouski, qui appartenait à La compagnie de pouvoir du Bas St.Laurent, avant qu'elle ne devienne Telus.

Telus met en vente l'un de ses édifices au centre-ville de Rimouski.

L'édifice de La compagnie de pouvoir du Bas St.Laurent et les commerces adjacents, sur l'avenue de la Cathédrale à Rimouski

Le 190, avenue de la Cathédrale à Rimouski, qui appartenait à La compagnie de pouvoir du Bas St.Laurent, avant qu'elle ne devienne Telus.

Tout près de l’ancien bureau de poste, l’édifice Paul-Émile-Gagnon, situé en face de l’hôtel de ville, est à vendre depuis le début de l’automne. Il servait jusqu’à tout récemment d’espaces de bureau pour les employés de Telus. Le bâtiment, érigé en 1923 par Jules-A. Brillant, a été le siège social de la Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, avant d’abriter la station de radio de CJBR dans les années 1930.

Et encore...

Plusieurs autres grands bâtiments du centre-ville de Rimouski seront à surveiller dans les mois qui viennent, à commencer par le Musée régional de Rimouski, qui a amorcé des démarches pour la réfection de son bâtiment, et qui est en attente de son carnet de santé.

L’édifice de l’Archevêché, lui aussi, est toujours habité, mais devra sûrement faire l’objet de réflexions, d’ici quelques années. Sans parler de l’hôtel des Gouverneurs qui, malgré son absence de caractéristiques patrimoniales, est devenu une immense coquille vide qui dépérit depuis le début de la pandémie…