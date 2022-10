Le chef de la police de London annonce son départ à la retraite

La nouvelle a été annoncée dans une déclaration mardi de Susan Toth, la présidente de la commission des services de police de London.

Lorsque la commission a embauché M. Williams, elle n'avait aucune idée qu'il serait confronté à des problèmes tels qu'une pandémie mondiale, qui, à son tour, a aggravé une crise communautaire due à la dépendance à la santé mentale et à l'itinérance avec des ressources communautaires inadéquates pour répondre à ces besoins sociaux complexes , note Mme Toth dans sa déclaration.

Elle y rend aussi hommage à M. Williams pour son action sur les questions de racisme anti-Noirs et d'équité. Il a également fait face à la dévastation et au traumatisme marqués par l'attaque contre la famille Afzaal en juin 2021, rappelle-t-elle.

Pendant tout ce temps, le chef Williams a fait preuve de réflexion, de vision et d'un engagement inébranlable envers le bien-être de la communauté de London et de chaque membre du service de police de London , souligne Mme Toth.

De son côté, Steve Williams indique que cela a été un privilège et un honneur de servir la communauté comme policier pendant plus de 30 ans, et comme chef depuis 2019.

J'ai un profond respect et une grande admiration pour chaque membre de ce service, car ils font constamment preuve de professionnalisme et de persévérance malgré les énormes demandes et attentes qui leur sont imposées, en particulier au cours des dernières années , dit-il dans la déclaration publiée par Susan Toth.

La commission des services de police lancera prochainement le processus d'embauche pour le remplacer.

Avec des informations de CBC