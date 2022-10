Hausse des suicides à T.-N.-L. plusieurs facteurs sont en cause

Nathaniel Pollock, professeur adjoint au campus du Labrador de l'Université Memorial qui a fait des recherches sur les taux de suicide, dit qu'une multitude de facteurs jouent dans la décision d'une personne de mettre fin à ses jours.

L'un d'eux peut être une maladie mentale comme la dépression, le trouble de stress post-traumatique, l'anxiété ou la schizophrénie, mais il explique que ce n'est pas toujours le cas.

Nous reconnaissons que beaucoup de personnes qui meurent par suicide n'ont pas de maladie mentale et qu'il existe de nombreux facteurs sociaux et relationnels qui contribuent également à leur risque , dit Nathaniel Pollock.

Vraiment, c'est multifactoriel. C'est plusieurs choses qui s'accumulent sur une longue période.

Les décès par suicide ont augmenté à Terre-Neuve-et-Labrador d'environ 25 % de 2020 à 2021, selon les chiffres du médecin légiste en chef de la province.

Les facteurs sociaux, tels que la discrimination, l'homophobie, la transphobie et le racisme, jouent un rôle crucial, remarque Nathaniel Pollock.

Au niveau de la population, dit-il, des problèmes structurels, tels que des taux d'emploi plus faibles pendant une récession, peuvent entraîner une augmentation du taux de suicide.

Il est vraiment important de voir qu'il ne s'agit pas de problèmes médicaux, mais de choses qui reflètent vraiment les valeurs, les comportements, les structures et les institutions de la société , croit le professeur adjoint.

Nathaniel Pollock affirme qu'un meilleur accès aux soins de santé mentale et la continuité des soins sont essentiels pour prévenir les suicides.

Nathaniel Pollock, professeur adjoint au campus du Labrador de l'Université Memorial, étudie les pensées suicidaires et les taux de suicide. Photo : Gracieuseté : Nathaniel Pollock

Mais il souligne également que l'amélioration des déterminants sociaux contribuant à la qualité de vie et au sentiment de sécurité des personnes est également un élément important de la prévention du suicide.

Augmentez la sécurité alimentaire des gens, assurez-vous qu'ils disposent d'un logement de bonne qualité et assurez-vous qu'ils ne sont pas exposés à la violence , indique le professeur.

Ce sont toutes des choses, qui à long terme, auront probablement un impact sur nos taux de suicide.

Jim Dinn, de l'Association canadienne pour la santé mentale à Saint-Jean T.-N.-L., croit aussi que l'impact des facteurs sociaux tels que l'accès aux ressources de base comme le logement et la nourriture font une différence.

Il croit aussi que tout le monde est potentiellement à risque de suicide et qu’il ne faut pas aborder la question sous forme de stéréotypes.

Les statistiques utilisées dans la formation sur la prévention du suicide montrent qu'environ 5 % de toute population peut avoir des pensées suicidaires à tout moment.

Donc, quand vous pensez à la population de Terre-Neuve-et-Labrador, cela équivaudrait à environ 26 000 personnes. C'est la population de Conception Bay South , dit-il.

Certains groupes plus à risque

Jim Dinn dit que les personnes qui meurent par suicide se sentent généralement seules et isolées et qu’il existe plusieurs groupes plus à risque.

Jim Dinn, de l'Association canadienne pour la santé mentale à Saint-Jean T.-N.-L., affirme que n'importe qui peut être à risque d'avoir des pensées suicidaires à un moment donné de sa vie. Photo : Radio-Canada / Henrike Wilhelm

Le taux de suicide est le plus élevé chez les hommes dans la quarantaine et la cinquantaine.

Les hommes de plus de 80 ans, les adolescents, les Autochtones, les premiers intervenants, les membres de la communauté LGBTQ et les travailleurs de la construction sont également à haut risque.

En ce qui concerne les événements déclencheurs, Jim Dinn souligne que ça peut-être tout événement de la vie qui cause un stress, de l'anxiété ou du chagrin.

Il donne l’exemple d’une séparation, la mort d'un être cher ou même la perte d'un emploi.

Le plan quinquennal de prévention du suicide du gouvernement provincial note l'impact des déterminants sociaux de la santé, comme le revenu, le niveau d'instruction et les environnements physiques et sociaux sur la santé des gens.

Mais Jim Dinn croit que tout le monde devrait être éduqué sur la façon de traiter les signes avant-coureurs chez quelqu'un.

La seule chose importante que vous pouvez faire pour prévenir le suicide est d'en parler. Dites le mot suicide , explique-t-il.

Nous voulons en faire une partie normale de notre conversation comme tout autre problème de santé dont nous devons parler.