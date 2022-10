Explosion à Come By Chance : le PDG de Braya Renewable Fuels sort de son mutisme

Deux jours après le décès d’un de ses employés à l'usine de Come By Chance, dans l’est de Terre-Neuve, le PDG de Braya Renewable Fuels prend la parole pour la première fois depuis le drame.

Frank Almaraz dit faire tout son possible pour s’occuper de l’épouse et des deux enfants de Shawn Peddle, qui a été grièvement blessé lors d’une explosion le 2 septembre dernier.

Le travailleur contractuel, âgé de 47 ans, est mort dimanche après avoir lutté pour sa vie pendant six semaines. Sept autres personnes ont été blessées dans l’explosion, dont une qui est toujours à l’hôpital, à Saint-Jean.

Une explosion de gaz butane

Selon les informations de CBC , l’explosion s’est produite à cause d’une fuite de gaz butane dans un chantier où des travailleurs effectuaient des travaux à chaud (des travaux de soudure et de meulage). Braya Renewal Fuels, une firme américaine, transforme l’ancienne raffinerie de Come By Chance, située à 140 km à l’ouest de Saint-Jean, en usine productrice de biocarburant.

Frank Almaraz, dont la compagnie enquête sur l’incident, dit avoir partagé les conclusions préliminaires de l’enquête avec ses employés, mais a refusé de confirmer les informations rapportées par CBC .

On est le plus transparent possible. On l’a été avec nos employés et leurs familles. On leur a donné une description de ce qui serait passé. On n’est pas en mesure de divulguer ces informations pour le moment. Ce sont des conclusions préliminaires et le rapport [de la commission provinciale des accidents de travail] n’est pas encore terminé , a affirmé Frank Almaraz en entrevue par vidéoconférence depuis son bureau à Dallas, au Texas.

Un décès évitable, selon le syndicat

Au nom de sa compagnie, Frank Almaraz n’a pas voulu prendre la responsabilité du décès de Shawn Peddle et n'a pas présenté ses excuses aux familles du défunt et des blessés, préférant dire qu’il est secoué et attristé par le décès et qu’il se concentre sur les employés et leur bien-être .

Dimanche, dans une déclaration publiée sur Facebook, le président de la section locale des Métallos, Glenn Nolan, a soutenu que la mort du travailleur était évitable.

Glenn Nolan réclame une enquête basée sur les clauses contenues dans la loi Westray, une loi fédérale qui établit des obligations juridiques en matière de santé et de sécurité au travail. Cette loi encadre aussi la possible responsabilité criminelle des employeurs lorsque des infractions sur les lieux de travail entraînent des blessures et des décès.

L'usine est sécuritaire, soutient Almaraz

Frank Almaraz a répété à plusieurs reprises, mardi, que sa compagnie travaille étroitement avec les autorités gouvernementales et qu’elle fait preuve de transparence. Il affirme que l’usine est sécuritaire et que les travailleurs n’ont pas à s’inquiéter.

[Le gouvernement] n’aurait pas levé l’ordre d’arrêter les travaux si on n’était pas capable de démontrer que le chantier est sécuritaire. Je suis sûr d’avoir évité d’autres incidents avec les mesures que nous avons prises.

L’opposition progressiste-conservatrice de Terre-Neuve-et-Labrador demande une enquête du coroner. Frank Almaraz a indiqué mardi qu’il collaborerait avec une enquête si le gouvernement en annonce une.

Lundi, Sarah Stoodley, la ministre responsable de la santé et de la sécurité au travail à Terre-Neuve-et-Labrador, a dit qu'il est trop tôt pour déclencher une enquête du coroner. Elle a rappelé qu'il a un délai de deux ans durant lequel la province peut déposer des accusations contre l'employeur.

Avec les informations de Terry Roberts, de CBC