La récolte de canneberges moins bonne cette année à Longue-Rive qu’ailleurs au Québec

La Côte-Nord compte deux producteurs de canneberges, l'un à Longue-Rive, l'autre à Chute-aux-Outardes. Tous les deux sont certifiés biologiques.

Non, c’est une année très moyenne pour nous. On a nos nouveaux terrains qui nous rapportent très bien. Par contre, nos anciens terrains cette année, ils ont pris une petite pause. On ne sait pas trop pourquoi , raconte le gérant de production à Tourbières Lambert à Longue-Rive, Claude Imbeault.

Claude Imbeault est le gérant de production à Tourbières Lambert à Longue-Rive. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

« Mais ça arrive à l’occasion, on dirait que la plante se repose pour faire une meilleure production l’année d’après. » — Une citation de Claude Imbeault, gérant de production, Tourbières Lambert à Longue-Rive

Claude Imbeault écarte le fait que la température aurait pu jouer sur sa récolte, puisque certains terrains ont bien produit cette année. Ça peut être la fertilisation, ça peut être la variété qui est plus sensible. Les champs qui ne sont pas bons cette année, c'est une autre variété , soupçonne-t-il.

Les canneberges poussent dans le sable et dans la tourbe, explique Claude Imbeault. L'eau est ensuite ajoutée pour inonder les terrains et faciliter la récolte des canneberges. Les canneberges vont ensuite flotter à la surface. Les fruits seront apportés dans un coin du terrain, puis récoltés.

En régie biologique, les rendements sont bien moindres , renchérit la directrice générale de l’Association des producteurs de canneberges du Québec, Monique Thomas. On n'a rien pour lutter de façon naturelle contre les ravageurs.

Ailleurs au Québec

À l'échelle de la province, l’Association des producteurs de canneberges du Québec prévoit des récoltes abondantes cette année avec 133 000 tonnes comparativement à 100 000 tonnes l'année dernière, soit une augmentation de 33 % .

Les producteurs de canneberges du Québec connaissent une bonne année avec 33 % plus de tonnes récoltées du petit fruit rouge. Photo : Radio-Canada

Monique Thomas précise que les conditions climatiques ont été favorables dans les derniers mois.

« Cette année on s'attend à une très grosse récolte. » — Une citation de Monique Thomas, directrice générale de l'Association des producteurs de canneberges du Québec

La canneberge, elle est cyclique. On a connu une moins bonne récolte en 2020. 2021, bien c'était correct, mais là cette année, c'est une fulgurante récolte , développe la directrice générale.

Monique Thomas est la directrice générale de l'Association des producteurs de canneberges du Québec. Photo : Gracieuseté Monique Thomas, Auteure: Lucie Laroche

Je ne pense pas qu'il y a eu des périodes de grêle qui ont affecté les fermes, tout comme c’est arrivé l’année dernière. On a eu de la chaleur combinée avec la pluie. Et on a eu une très bonne période de pollinisation , témoigne Monique Thomas.

Le Québec est le deuxième plus gros producteur de canneberges au monde après l'état du Wisconsin aux États-Unis, indique-t-elle. Et définitivement le premier producteur au monde pour la canneberge biologique.

Bio, ou pas bio?

Tourbières Lambert, dont la production est certifiée biologique, soutient que la demande est en augmentation pour les fruits bios.

Par ailleurs, Claude Imbeault soutient que le fruit nord-côtier est populaire puisqu'il est plus rouge qu'ailleurs au Québec. À cause de la période de froid, ou on ne sait pas trop , estime-t-il.

Tourbières Lambert est certifié biologique pour sa production de canneberges. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

« Le marché de la canneberge est en plein essor. » — Une citation de Claude Imbeault, gérant de production, Tourbières Lambert à Longue-Rive

L'entreprise indique qu'il n'y a pas de plans de se tourner vers le marché conventionnel qui utilise des pesticides.

L'Association des producteurs de canneberges du Québec mentionne que de moins en moins de producteurs veulent faire pousser des fruits biologiques en raison des coûts plus élevés et des rendements moindres.

Je pense que cette année, on va accuser une baisse , se résigne Monique Thomas. C’est un défi de tous les jours la régie biologique, alors il y a certains producteurs qui ne sont pas capables de maintenir la cadence , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Camille Lacroix