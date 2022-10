La Ville de Trois-Rivières mal préparée au manque de main-d’oeuvre, selon le VG

Dans son rapport pour l’année 2021, le vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières s’est intéressé à trois sujets : la planification des ressources humaines, la protection des renseignements personnels ainsi que la gestion des programmes informatiques à la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). C’est dans le domaine de la main-d'œuvre que la Ville a le plus d’améliorations à apporter.

Le rapport de 215 pages du vérificateur général (VG), Jacques Bergeron, a été officiellement remis mardi soir aux élus lors de la séance du conseil municipal.

Lacunes dans la gestion de la relève

Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, le vérificateur général juge que la Ville n’est pas assez outillée pour faire face aux défis de ressources humaines.

Nous sommes d’avis que la Ville n’a pas, à ce jour, mis en place des mesures suffisantes lui permettant une gestion efficace de la relève de sa main-d’œuvre afin de maintenir les compétences requises à la continuité de la prestation de ses services et à l’atteinte de ses objectifs d’affaires , peut-on lire dans le rapport.

Selon l’équipe du VG , la Ville devrait se doter d’un plan de relève .

Le vérificateur général reproche à l’administration municipale de ne pas avoir de définition précisant ce que pourrait être un poste clé ou vulnérable et de ne pas posséder de liste officielle de ses postes clés et de ceux vulnérables .

« Advenant un manque de ressources assignées à ces postes [clés et vulnérables], la Ville serait incapable d’assurer la continuité de la prestation de ses services et d’atteindre ses objectifs d’affaires. » — Une citation de extrait du Rapport annuel 2021 du BGV

Nombre d'employés de la Ville de Trois-Rivières ayant remis leur démission de 2017 à 2021 Photo : Bureau du vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières

Son audit a aussi permis de remarquer que les stratégies de ressources humaines sont faites par département, mais qu’elles ne sont pas assez précises et détaillées. Pour la plupart des directions de services, ces stratégies ne font pas l’objet d’un plan structuré , écrit-il.

L’absence d’une approche structurée expose la Ville à un manque de main-d’œuvre ou à une main-d’œuvre moins expérimentée , souligne-t-on. Une remarque d’autant plus importante dans le contexte de la pénurie de personnel dans plusieurs domaines au Québec.

À ce sujet, le vérificateur recommande de doter la Ville d’une vision stratégique en matière de planification des besoins en main-d’œuvre et de mettre à la disposition des gestionnaires des outils communs.

Il suggère aussi de donner plus de pouvoirs aux directeur général et directeur général des ressources humaines pour qu’ils bénéficient d’une plus grande souplesse lors de l’embauche de nouveaux employés .

Source : Direction de finances, gestion du régime de retraite de la Ville de Trois-Rivières Photo : Bureau du vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières

Protection des renseignements personnels : la Ville fait bonne figure

Il existe un véritable marché illicite de vente de données personnelles. Par conséquent, il convient de prendre au sérieux les risques auxquels fait face la Ville quant à la gestion de la protection des renseignements personnels (PRP) et à l’accès aux documents , indique d’emblée le vérificateur général dans son rapport déposé mardi.

Le rapport indique que la Ville prend les mesures nécessaires pour protéger les renseignements personnels et qu’elle adopte les meilleures pratiques .

À l’ère des cyberattaques, le vérificateur général émet tout de même des recommandations afin de diminuer les risques de fuite de données.

Il suggère de rédiger une politique spécifique à la protection des renseignements personnels qui serait signée par tous les employés et élus ainsi que d’ implanter un programme systématique de formation et de sensibilisation en matière de protection des renseignements personnels pour eux.

Jacques Bergeron recommande de s’assurer que les fournisseurs de la Ville utilisent eux aussi de bonnes pratiques et propose d’améliorer les contrôles d’accès aux locaux d’entreposage des documents et aux salles d’archives pour que seules les personnes dont le travail le justifie y aient accès .

Informatique : des améliorations à apporter à la STTR

La STTR emploie environ 150 personnes et assure la gestion de six terminus, 70 véhicules, 1023 arrêts, quatre millions de kilomètres parcourus par année, trois millions de déplacements réguliers annuellement et 1400 clients en transport adapté (archives). Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le bureau du vérificateur général s’est penché sur les risques de sinistres technologiques à la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et l’importance de maintenir les services à la population en cas de problème informatique.

Le réseau de transport pourrait fonctionner temporairement en l’absence des systèmes informatiques [...] De plus, des outils sont mis en place afin de maintenir les services aux citoyens , peut-on lire.

Le bureau du vérificateur général s’inquiète toutefois de l’absence de programmes de gestion de la relève des technologies de l'information (TI) et de la continuité des affaires .

Il affirme que la situation est préoccupante quant à la capacité pour la STTR de faire face adéquatement à des sinistres ou des incidents majeurs, tels que la perte d’accès à un site, un taux d’absentéisme anormalement élevé ou la perte d’une ressource humaine clé, l’inaccessibilité aux systèmes d’information et de télécommunication ou encore la perte d’accès à un fournisseur critique .

Les matières résiduelles et les glissements de terrain sous la loupe du VG

Ces trois dernières semaines, l’équipe du bureau du vérificateur général s’est intéressée au traitement des matières résiduelles, aux risques liés à l’érosion des berges et aux glissements de terrain ainsi qu’au schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Ces sujets pourraient se retrouver dans un prochain rapport. La décision sera prise une fois certaines données colligées.

Un audit est fait pour savoir si la Ville a mis en place des moyens lui permettant de gérer efficacement la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles sur son territoire en collaboration avec son partenaire Énercycle .

Le bureau du vérificateur général veut aussi plus d’informations au sujet des risques liés à l’érosion des berges et aux glissements de terrain.

En effet, à la suite de préoccupations énoncées par certaines personnes et aux événements survenus sur le territoire de la ville de Saguenay, au mois de juin 2022, puis récemment à Trois-Rivières, le BVG a amorcé des travaux préliminaires en vue d’acquérir une connaissance appropriée des activités inhérentes à la gestion des risques liés à l’érosion des berges et aux glissements de terrain , explique-t-il.

Plus d’argent demandé pour le bureau du vérificateur général

Le vérificateur général recommande que le budget du vérificateur soit augmenté pour atteindre un niveau comparable à celui de ses homologues de villes de taille similaire . Ses dépenses actuelles s’élèvent à près de 500 000 $.

Il aimerait que le budget s’élève entre 548 000 $ et 619 000 $. À titre comparatif, à Lévis, le budget du Bureau du vérificateur général (BVG) est de 548 000 $, de 572 000 $ à Sherbrooke et de 619 000 $ à Terrebonne.

Avec les informations de Marilyn Marceau