Tramway : fermeture partielle du pont Drouin pour des travaux préparatoires

Les opérations visent à déplacer les infrastructures d’utilité publique (électricité, gaz, télécommunications) sur le côté de la chaussée afin de faire place à la plateforme sur laquelle circulera le tramway.

La phase 1 des travaux a débuté lundi et devrait se poursuivre jusqu’au 4 novembre. Les interventions se déroulent sur la rue de la Croix-Rouge, entre l’autoroute Laurentienne et le pont Drouin qui relie les quartiers Saint-Roch et Limoilou.

Les travaux consistent à déplacer les réseaux d’utilité publique sur le côté de la chaussée de manière à ce qu’ils n’entravent pas le passage du tramway. Photo : Radio-Canada

Elles ont forcé la Ville de Québec à fermer les deux voies de circulation en direction est entre la rue de la Pointe-aux-Lièvres, dans Saint-Roch, et la 1re Avenue, à Limoilou.

À noter que la rue de la Croix-Rouge change de nom et devient la 4e Rue au sortir du pont Drouin, sur la rive limouloise de la rivière Saint-Charles.

Circulation à contresens

La circulation est maintenue à contresens sur les voies en direction ouest. Les entraves occasionnent des ralentissements aux heures de pointe dans le secteur, comme Radio-Canada a pu le constater mardi matin.

Depuis lundi, les deux voies de circulation de la rue de la Croix-Rouge en direction est sont fermées à la circulation entre la rue de la Pointe-aux-Lièvres et la 1re Avenue. Photo : Radio-Canada

La rue de la Pointe-aux-Lièvres a pour sa part été fermée à la circulation entre la rue de la Croix-Rouge et la rue des Embarcations. La circulation a été détournée via l’autoroute Laurentienne, la rue de la Croix-Rouge et la portion nord de la rue de la Pointe-aux-Lièvres.

Pôle d'échanges

Le secteur où se déroulent les travaux accueillera le futur pôle d’échanges de Saint-Roch ; 1 station pour le tramway et 18 quais réservés aux autobus y seront aménagés.

Selon la Ville de Québec, il s’agira de la plus importante zone de connexion de transport en commun au centre-ville.