Un bar pour démontrer les effets néfastes de la cigarette et du vapotage

Le Nico bar s'est arrêté mardi au Centre 24-juin, à Sherbrooke. À l'aide d'un parcours interactif sollicitant les sens, des intervenants de la Société canadienne du cancer expliquent aux participants les différents aspects toxiques de la cigarette et de la vapoteuse, ainsi que leurs conséquences sur la santé.

Que ça soit en goûtant à un cocktail ou en se voyant avec un visage déformé, les élèves vivent différentes expériences pour les sensibiliser aux risques.

Bafo Desavane, qui est un fumeur occasionnel, soutient avoir apprécié l'initiative.

J'ai arrêté. Je préfère arrêter vu que j'ai vu les dégâts que ça fait sur le visage. J'ai pas envie de vieillir trop tôt , s'est-il exprimé.

Une pancarte du Nico bar démontre tous les impacts de la cigarette sur la peau. Photo : Radio-Canada / Émilie Richard

L'objectif du projet est de faire réaliser aux jeunes que fumer est dangereux à long terme . Ils croient juste que pour le moment, ça va, on fume, ça sera plus tard le cancer. On va sûrement s'arrêter tranquillement. En réalité, ils ne sont pas conscients que les effets commencent tout de suite et cette dépendance est très difficile , explique Kamilia Hero.

« On n'est pas là pour juger, on est juste là pour informer. On ne porte pas de jugement. » — Une citation de Kamilia Hero, intervenante à la Société canadienne du cancer

Le Nico bar s'arrête en Estrie jusqu'à mercredi, et la tournée se poursuit jusqu'en décembre à travers le Québec.