Fiona : l’incertitude persiste pour ceux qui demandent de l’aide financière à l'Î.-P.-É.

Certaines personnes à l’Île-du-Prince-Édouard ont encore de la difficulté à obtenir l’aide financière de 250 $ distribuée par la Croix-Rouge canadienne au nom du gouvernement provincial, plus de trois semaines après le passage dévastateur de la tempête Fiona.

Erma Coffin a fait la queue avec des dizaines d’autres personnes pour confirmer son identité, lundi, dans le centre temporaire de la Croix-Rouge aménagé dans le centre commercial de la Confédération à Charlottetown.

Mme Coffin explique qu’elle est demeurée sans courant électrique pendant près de dix jours et qu’elle a perdu la nourriture qu’elle conservait dans deux congélateurs et deux réfrigérateurs.

Elle dit qu’elle s’est inscrite en ligne le 30 septembre pour recevoir cette aide financière. J’ai appelé deux fois la semaine dernière et on m’a dit d’attendre , souligne-t-elle.

Elle dit avoir encore téléphoné à la Croix-Rouge dimanche et que c’est à ce moment qu’on lui a dit qu’elle devait se présenter en personne pour confirmer son identité.

Erma Coffin ne sait toujours pas à quoi s'attendre quant à l'aide financière distribuée par la Croix-rouge canadienne à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Erma Coffin a fait la queue lundi pendant plus de deux heures. Après quoi, elle ne savait toujours pas combien d’argent elle recevrait ni si elle recevra ou non le versement additionnel de 500 $ provenant des dons au fonds de secours créé par la Croix-Rouge pour les sinistrés de Fiona.

On nous dit que pour les 500 $ il faut répondre à un sondage , explique Erma Coffin. Je sais que c’est pour les personnes qui en ont besoin et les personnes qui ont subi plus de dommages. Je n’en suis pas 100 % certaine. Personne ne semble réellement savoir.

Le sondage de la Croix-Rouge

Selon la Croix-Rouge, presque 58 000 ménages dans la province se sont inscrits pour avoir l’aide provinciale de 250 $ et ils devraient avoir reçu un sondage préparé par l’organisme afin de savoir comment ils ont été touchés par la tempête, quelles sont leurs difficultés et s’ils ont accès à d’autres formes d’aide.

Selon Bill Lawlor, directeur de la Croix-Rouge canadienne à l’Île-du-Prince-Édouard, le sondage sert aussi à déterminer l’admissibilité au versement de 500 $.

La Croix-Rouge n’a pas clairement indiqué les critères d’admissibilité parce qu’elle souhaite que les gens répondent honnêtement au sondage, précise-t-il.

Pour avoir droit au versement de 500 $, les ménages doivent être inscrits auprès de la Croix-Rouge et leur identité doit être confirmée, ils doivent répondre au sondage par courriel ou par téléphone et ils doivent être incapables de subvenir à leurs besoins de base à cause des dégâts causés par la tempête, ajoute M. Lawlor.

La Croix-Rouge s’attend à des besoins grandissants

Selon Bill Lawlor, les résultats du sondage révèlent que de nombreux sinistrés auront besoin d’une plus grande aide financière. Ces ménages sont traités en priorité pour le versement de 500 $.

Nous savons que ce n’est pas la fin de tout cela pour nous , explique Bill Lawlor. Alors, voici 500 $ pour les personnes qui ont déclaré les besoins les plus urgents, maintenant et pour les prochaines semaines.

Mais il y aura plus de besoins qui vont croître avec le temps , ajoute-t-il.

Selon la Croix-Rouge, plus de 40 000 ménages à l’Île-du-Prince-Édouard ont répondu au sondage jusqu’à présent et près de 5000 d’entre eux ont déjà reçu le versement de 500 $. L’organisme poursuit son analyse des résultats du sondage.