Du phoque des Îles-de-la-Madeleine dans l’assiette des Inuits

Ce projet est l’initiative du Madelinot Yoanis Menge et de l'Inuk Ruben Komangapik.

Depuis l’an dernier, les deux hommes chassent ensemble le phoque gris.

La viande de phoque est ensuite apprêtée et offerte à des associations inuites qui œuvrent en milieu urbain, principalement à Montréal et à Ottawa.

Selon Statistiques Canada, le tiers de la population inuite du pays vit ailleurs que dans l'Inuit Nunangat, le terme employé pour désigner les quatre régions inuit du nord du pays. En 2021, la région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau était d'ailleurs celle qui comptait le plus d’Inuit vivant dans le sud du pays, devant celles d’Edmonton et de Montréal.

L’entreprise effectue également le tannage traditionnel de peau de phoque. Ce matériel peut notamment servir à la fabrication de vêtements, de chapeaux, de mitaines et de bottes.

Mais, c’est la viande de phoque qui demeure au cœur du projet puisqu'il est souvent difficile pour les organisations inuites en milieux urbains d’avoir un accès à un approvisionnement stable en viande de phoque et à un coût moins élevé que celle en provenance du Grand Nord.

Ces organismes s’occupent de la distribution de viande. Souvent ils vont gérer des banques alimentaire. La viande va aussi servir lors de festivités ou de rencontres, ajoute le cofondateur de l'entreprise et président de l'Association des chasseurs de phoques Intra Québec, Yoanis Menge.

Après un an d’opération, il qualifie l’expérience d’incroyable .

« Ce que ça amène comme sourire aux gens qui on amène la viande de phoque, c'est merveilleux. » — Une citation de Yoanis Menge, cofondateur de Reconseal Inuksiuti

Une amitié, un phoque et la réconciliation

Le projet est né lors de la visite de Ruben Komangapik dans l’archipel madelinot, l’an dernier. On a commencé par faire une première chasse l'année dernière, pour le plaisir de chasser ensemble parce qu'on se connaît depuis vraiment très, très longtemps , raconte son ami.

Les deux hommes ont tué un phoque et se sont photographiés, ensemble.

C'était la Journée nationale de la réconciliation et de la vérité et l’idée leur est d’abord venue de créer un jeu de mots avec réconciliation et phoque d'où « reconseal ».

C'est plus tard, lors du repas préparé avec le gibier que le mot inuksiuti, qui veut dire fait pour les humains , s’est imposé puis l’idée de l’entreprise a germé. C'est grâce aux phoques que les Inuits ont réussi à survivre. De même, pour eux, c'est un peu comme le pain et le beurre, mais avec tous les suppléments de minéraux, de vitamines , fait valoir Yoanis Menge.

Curieusement, Yoanis Menge a appris à chasser chez les Inuits et son ami, Ruben Komangapik, dans le sud. On fait un genre de mixage de nos approches, de nos techniques, on suit la réglementation en cours avec le ministère des Pêches et Océans pour ce qui est de l'abattage, mais après tout ce qui est du découpage de la boucherie de l'animal, ça se fait vraiment d'une manière traditionnelle.

Toutes les parties de l’animal sont récupérées et apprêtées. Donc, le phoque est consommé en entier , précise le chasseur.

Yoanis Menge est cofondateur du projet ReconSeal Inuksiuti et président de l'Association des chasseurs de phoque intra-Québec. Il est également chasseur de phoques et photographe. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Yoanis Menge souligne que la chasse permet aussi de contrer la surabondance des phoques gris autour des îles de la Madeleine. C’est devenu, dit-il, une priorité de contrôler ces populations et on pense que ça peut vraiment servir à une belle cause comme celle-là.

La présence de ces phoques près de l’archipel tout au long de l’année est par contre un atout pour le projet. Ça permet de chasser des petites quantités à la fois, mais toujours sur une base régulière et de pouvoir offrir une gamme de première qualité et de la viande fraîche , observe M. Menge.

Le copropriétaire de la petite entreprise ajoute que la viande phoque est aussi une nourriture en lien avec la culture des communautés du Grand Nord. Il y a donc, dit-il, un savoir-faire qu’il devient possible pour les aînés de la ville de partager avec les plus jeunes.

