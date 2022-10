Un hôpital d’Halifax utilisera un système de traitement du cancer unique au Canada

Un nouveau système de traitement du cancer unique au Canada a été dévoilé lundi à Halifax. Selon les médecins, il détectera mieux les tumeurs et concentrera davantage la radiothérapie pour éviter d’endommager les tissus sains.

La Nouvelle-Écosse sera le premier endroit au pays à utiliser l’équipement appelé Ethos, fabriqué par Varian Medical Systems, de la Californie. Il a déjà été installé à l’hôpital Queen Elizabeth II de Halifax, où les essais cliniques devraient commencer dans quelques semaines.

Le Dr James Robar, chef de la physique médicale de Santé Nouvelle-Écosse, a décrit que cette technologie pourrait changer la donne dans le traitement du cancer.

La technologie Ethos détectera mieux les tumeurs et concentrera davantage la radiothérapie pour éviter d’endommager les tissus sains. Photo : Gracieuseté : Santé Nouvelle-Écosse

Le système Ethos utilise l’intelligence artificielle combinée à la radiothérapie pour cibler les tumeurs avec plus de précision.

Le Dr James Robar s’attend à ce que la thérapie entraîne des temps d’attente plus courts et se traduit par moins de traitements de radiothérapie pour les patients atteints de cancer.

« Imaginez une technologie qui pourrait comprimer un mois de traitements, grâce à une précision améliorée, en un à cinq jours. » — Une citation de Dr James Robar, chef de la physique médicale de Santé Nouvelle-Écosse

Une approche plus ciblée

Le système, a-t-il ajouté, n’est pas encore approuvé par Santé Canada, mais Varian Medical Systems a indiqué qu’elle avait déjà l’autorisation aux États-Unis.

L'Hôpital Queen Elizabeth II d'Halifax. Photo : Radio-Canada

Le PDG de Varian Medical Systems, Chris Toth, a mentionné que le système Ethos produit des images de tumeurs avant d’émettre des radiations. De cette façon, il peut suivre les changements dans le cancer et le reste du corps pour cibler les tumeurs tout au long du traitement.

Non seulement vous éradiquez la maladie, mais vous améliorez la qualité de vie et réduisez les toxicités , a déclaré Chris Toth, ajoutant que cela n’a pas été possible avec les approches précédentes.

Le défi a été qu’il y a beaucoup de tissus sains et de structures critiques qui obtiennent la toxicité et ainsi les patients vivent avec un nombre énorme de morbidités. , a-t-il précisé.

Faire une grande différence

Varian Medical Systems fournit une importante contribution en nature au projet, ainsi que 12 millions $ en financement de fonctionnement de la province de la Nouvelle-Écosse et 8 millions $ en dons par l’entremise de la Fondation Queen Elizabeth II, selon un communiqué.

La ministre provinciale de la Santé, Michelle Thompson, a estimé que le traitement pourrait faire une grande différence pour de nombreux Néo-Écossais.

Un Néo-Écossais sur deux sera touché par le cancer. Alors pour que nous puissions avoir cette thérapie de pointe ici sans attendre que le reste du monde nous l’apporte, nous l’apportons au monde , a-t-elle réagi.

Trente patientes participeront à la première étude utilisant cette technologie qui portera sur le cancer du sein, le cancer du foie et le cancer du poumon. Un essai de suivi est prévu sur le cancer de la tête et du cou.

Le Dr James Robar s’attend à une autorisation complète de Santé Canada dans environ un an.