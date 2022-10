Chaudière-Appalaches veut acheter des places au privé pour les aînés

La semaine dernière a été particulièrement difficile à l’hôpital de Thetford Mines, où deux aînés de plus de 80 ans ont été contraints à passer plus de 4 jours sur une civière.

Depuis le début du mois de juillet, les quatre urgences de la région sont en situation de débordement. Encore mardi matin, elles affichaient toutes un taux d’occupation de plus de 100 %. Plus d’une vingtaine de patients se trouvaient sur une civière depuis plus de 24 h, dont 5 depuis plus de 48 h.

À la source du problème, une recrudescence de plusieurs virus respiratoires et un manque chronique de personnel, mais aussi des lits d’hôpitaux occupés trop longtemps par des aînés faute de place en centre de soins de longue durée ( CHSLD ).

Le CISSS de Chaudière-Appalaches n’a pas été en mesure de fournir de détails sur l’avancement des démarches pour loger certaines de ces personnes âgées en RPA , mais le Regroupement québécois des résidences pour aînés ( RQRA ) se réjouit de l’initiative.

Le public n'a pas la capacité de gérer les demandes depuis plus d'une décennie déjà, on a des listes d'attentes dans les CHSLD d'à peu près 4000 personnes , remarque le PDG Marc Fortin.

« C'est une très bonne idée et on n'a pas le choix au Québec de le faire. » — Une citation de Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Alors que près de 300 RPA ont mis la clé sous au Québec la porte depuis un an et demi, le RQRA voit dans les démarches d’achats de place une solution pour les résidences avec un taux d’inoccupation qui plombe leurs finances.

Marc Fortin prévient toutefois qu’il faudra payer les services à leur juste valeur. Un des problèmes qu'on a c'est que le gouvernement essaie toujours de négocier et de ne pas payer, mais il y a des coûts pour avoir des infirmières, des préposés pour s'occuper de gens qui viennent d'être opérés.

Garanties de qualité

Ce n'est pas une question strictement financière , rétorque le Regroupement provincial des comités des usagers. L’organisme veut des garanties que les soins offerts seront adéquats.

Il n'y a pas vraiment de contrôle dans ces ressources-là et il y a des manques de personnel flagrant. Alors comment on va faire pour que ces ressources-là puissent être adéquates? s’interroge la directrice générale Sylvie Tremblay.

Elle rappelle que les aînés hospitalisés qui attendent une place en CHSLD sont pour la plupart en situation d’extrême vulnérabilité .

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc