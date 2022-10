Élections municipales : c’est jour de scrutin partout en Ontario

Au terme d'une campagne électorale automnale, l'heure des choix est arrivée pour les Ontariens. Les résidents de 18 ans et plus sont appelés aux urnes pour déterminer la composition de leur prochain conseil municipal, partout en Ontario.

À Toronto, environ 1,9 million d'électeurs sont appelés aux urnes.

Les 1460 bureaux de scrutin seront ouverts de 10 h à 20 h.

La carte de l'électeur n'est pas nécessaire pour voter, mais elle rendra l'expérience de vote plus efficace . Une pièce d'identité valide et une preuve d'adresse suffisent cependant.

En plus du maire, les Torontois éliront 25 conseillers municipaux et 39 conseillers scolaires. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Déjà, 115 911 personnes ont profité des huit journées de vote par anticipation pour faire leur choix. C'est une diminution de 6,75 % par rapport à l'élection de 2018.

Les élections municipales torontoises en chiffres : Il y a plus de 1,89 million d'électeurs admissibles à Toronto.

million d'électeurs admissibles à Toronto. Les Torontois éliront un maire, 25 conseillers et 39 conseillers scolaires répartis dans quatre conseils scolaires.

conseillers et conseillers scolaires répartis dans quatre conseils scolaires. Au total, 372 candidats ont été certifiés par le greffier municipal.

candidats ont été certifiés par le greffier municipal. Les citoyens ont 9 jours pour voter en personne (8 jours de vote par anticipation et le jour même de l'élection).

jours pour voter en personne (8 jours de vote par anticipation et le jour même de l'élection). Le coût de l'organisation de l'élection municipale à Toronto en 2018 : 11,9 millions $.

Courses à surveiller

À Toronto, le maire sortant, John Tory, sollicite un troisième mandat à la tête de la plus grande ville au pays.

À Ottawa, l'élection donnera assurément lieu à un renouveau à l'hôtel de ville, puisque Jim Watson a décidé de se retirer vie de la politique, mettant un terme à une présence de 12 ans à la mairie.

Les élections municipales semblent susciter moins d'intérêt que les élections provinciales ou fédérales. Photo : Radio-Canada

À Brampton, Patrick Brown cherche à se faire réélire à la tête du conseil municipal, après sa tentative ratée de remporter la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Du côté de Windsor, le maire sortant, Drew Dilkens, brigue un troisième mandat. Il espère notamment qu'il sera reconduit au pouvoir afin de superviser l'installation d'une nouvelle usine de batteries électriques dans sa ville.

Le maire sortant du Grand Sudbury, Brian Bigger, s'est finalement retiré de la course. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Brian Bigger a causé la surprise à Sudbury, lorsqu'il a annoncé, au début d'octobre, qu'il se retirait de la course à la mairie. Le maire sortant a expliqué qu'il mettait fin à sa campagne électorale parce qu'il souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

Après avoir mordu la poussière aux élections provinciales, les anciens chefs libéral et néo-démocrate tentent de faire le saut en politique municipale. Steven Del Duca et Andrea Horwath convoitent la mairie à Vaughan et à Hamilton, respectivement.