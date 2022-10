Une stratégie pour construire 3000 logements d’ici 2030 au Nunavut

La Société d’habitation du Nunavut et l’entreprise de construction NCC Development (NCCD) annoncent un plan qui vise à construire 3000 nouveaux logements à travers le Nunavut d’ici 2030.

L’entente découle du projet « Igluliuqatigiingniq, ensemble pour bâtir des maisons », aussi appelé Stratégie Nunavut 3000 . Elle permettra à NCCD de construire jusqu’à 2000 unités d’habitation à travers le territoire , selon un communiqué.

La mission de notre organisme est de mobiliser les ressources du Nord pour construire des infrastructures par et pour les Nunavummiut , affirme le président de NCCD , Harry Flaherty.

La source du financement nécessaire pour réaliser le projet n’est toutefois pas précisée.

Un défi qui perdure

La pénurie de logements est un problème de longue date au Nunavut. Plus de 3500 ménages ont besoin d'un logement, selon un rapport territorial de 2020.

Le ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut, Lorne Kusugak, a déclaré dans le communiqué que son gouvernement s'engageait à être responsable et faire preuve de transparence auprès des Nunavummiut en ce qui concerne l’enjeu du logement.

Nous ne construisons pas seulement des unités, nous construisons des maisons, de la sécurité [et] de la stabilité pour les générations actuelles et futures , a affirmé le ministre.

Au mois de mars, dans son énoncé de mandat, le gouvernement territorial s’est fixé pour objectif de bâtir au moins 1000 nouveaux logements avant les prochaines élections.

Dans son dernier rapport annuel  (Nouvelle fenêtre) , la Société indiquait avoir construit 20 logements sociaux dans deux communautés et 12 logements pour le personnel dans trois collectivités au cours de l’année fiscale 2020-2021.

Depuis, plusieurs projets de construction, dont des logements, ont cependant été mis en veilleuse en raison de la hausse du coût des matériaux de construction.

L’organisme Inuit Tapirit Kanatami (ITK), qui représente les Inuit au Canada, affirme que 3 milliards de dollars sont requis au cours de la prochaine décennie pour construire de nouveaux logements, ainsi que pour entretenir et réparer des logements existants dans l'Inuit Nunangat, qui englobe les quatre régions inuit au pays : la région désignée des Inuvialuit (qui recoupe une partie des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon), le Nunavik (Nord du Québec), le Nunatsiavut (nord du Labrador) et le Nunavut.

Avec des informations de La Presse canadienne