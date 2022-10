Protection de l’Arctique : une présence permanente canadienne réclamée

Le chef d'état-major des Forces armées canadiennes, le général Wayne Eyre, a réitéré qu'il était envisageable qu'un jour la souveraineté du Canada puisse être contestée en Arctique par la Chine et la Russie.

Une menace imminente pour la souveraineté territoriale du Canada dans la région est peu probable pour le moment, a reconnu le général devant le comité permanent de la Défense nationale mardi.

Mais compte tenu [de certains] bouleversements et perturbations nous ne pouvons pas tenir pour acquis que ce sera toujours le cas , a-t-il déclaré aux députés. Il faisait notamment référence à l'invasion russe en Ukraine et aux changements climatiques qui rendent les eaux de la région plus navigables.

Des navires ont défilé le long des quais d'Halifax avant de mettre le cap sur l'Arctique, où la protection de la région est une préoccupation des Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada

Si un jour la souveraineté canadienne était menacée, la présence du Canada est limitée, a-t-il souligné lors de cette réunion qui portait sur la sécurité de l'Arctique. Par conséquent, le Canada doit y assurer une présence soutenue et visible .

La protection de la région arctique est une préoccupation des Forces armées canadiennes. Lors d'une conférence en mars, le général Wayne Eyre a souligné que la Russie avait réoccupé dans son Grand Nord des bases abandonnées lors de la guerre froide.