Les mises en chantier continuent de s’essouffler à Sherbrooke

Il s'agit de chiffres supérieurs à la moyenne générale du Québec, qui a connu en septembre une baisse de 31 % des mises en chantier comparativement à septembre 2021.

Le directeur du service économique de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec (APCHQ), Paul Cardinal, soutient que la hausse des taux d'intérêt commence à faire ressentir ses effets. Le fait que les taux d'intérêt augmentent, ça mine la rentabilité de certains projets locatifs. Ceux qui envisageaient de construire des immeubles locatifs, ils ont dû retourner faire leurs états financiers. Certains ont décidé de reporter à plus tard ou carrément d'annuler certains projets.

La hausse des taux d'intérêt pèse également sur l'accès aux maisons individuelles, ce qui ferait hésiter certaines familles à se lancer dans un projet de construction, selon l'économiste David Dupuis.

Pour le moment, la progression des revenus se porte relativement bien pour les ménages québécois, soutient-il. Les prix d'achat sont à la baisse. Ceci dit, les taux d'intérêt se dirigent vers la direction opposée, ce qui nuit à l'abordabilité. Si on regarde les taux d'intérêt sur cinq ans, ils oscillent autour de 5 %, peut-être un peu plus. C'était 2 % il n'y a pas si longtemps. [...] On parle encore d'une hausse, et certains prévisionnistes pensent qu'il pourrait y en avoir deux d'ici la fin de l'année.

« Beaucoup de ménages sont prudents. Ça rend les constructeurs prudents. À court terme, les mises en chantiers sont à la baisse, même s'il y a pénurie de logements au Québec actuellement. » — Une citation de David Dupuis, économiste

Une diminution prévisible à la suite d'une année record

Pour l'année 2022, Sherbrooke constitue pour le moment la région métropolitaine démontrant le recul le plus important des mises en chantier dans la province.

Paul Cardinal souligne toutefois que l'année a tout de même été profitable, et estime que cet essoufflement était prévisible après une année record. On s'attendait à ce que la hausse importante des coûts de construction, le manque de main-d'oeuvre, certains problèmes d'approvisionnement sur les chantiers, rejoignent un peu le marché et que cela entraîne des baisses d'activités en 2022.

Les économistes avaient également prévenu que les Canadiens devaient s'attendre à des hausses du taux directeur pour freiner l'inflation. Cependant, on pensait que cela aurait été plus graduel que cela, avoue-t-il. Je m'attends à ce que les derniers mois de l'année soient moins bons.