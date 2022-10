Des représentants de 30 pays en Saskatchewan pour une mission économique diplomatique

Parmi les pays représentés se trouvent l’Algérie, l’Argentine, le Brunei, le Burkina Faso, la Croatie, l’Estonie, le Gabon, la Georgie, la Hongrie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Suisse. L’Union européenne y a aussi des représentants.

Par voie de communiqué, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, affirme que son gouvernement est enthousiaste à l'idée d’accueillir cette délégation de représentants étrangers.

« La Saskatchewan a la nourriture, le pétrole et les engrais dont le monde a besoin et c’est à travers des missions comme celle-ci que nous allons continuer à renforcer notre place sur la scène internationale et devenir un géant national en termes de croissance économique. »