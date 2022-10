Commission Rouleau : le maire d’Ottawa aurait voulu recevoir de l’aide plus tôt

« Dépassés » par la manifestation des camionneurs, l'hiver dernier, les élus municipaux et le Service de police d'Ottawa (SPO) auraient voulu obtenir plus rapidement des renforts de la part de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a souligné le maire Jim Watson, mardi, au jour 4 de la Commission d'enquête sur l'état d'urgence.