Un ours polaire aperçu dans le nord Manitoba à plus de 100 km de la côte

Un ours polaire en liberté a été aperçu dans une Première Nation du nord du Manitoba, à plus de 100 kilomètres de la côte. Les agents de conservation n'ont pas réussi à localiser l'ours au cours de leurs recherches, en fin de semaine, mentionne le chef de la Première Nation Shamattawa, Jordna Hill.

Selon Jordna Hill, l'ours polaire est en liberté à l'intérieur et aux alentours de cette communauté éloignée située à plus de 100 kilomètres de la baie d'Hudson.

Il affirme que l'ours polaire a été aperçu pour la première fois il y a environ quatre jours et qu'il n'a pas encore été appréhendé par les agents de conservation.

M. Hill ajoute que les agents de conservation ont eu du mal à trouver l'ours au cours des derniers jours. Ils lui ont dit qu'ils reviendraient mardi pour reprendre les recherches afin de le capturer et de le relâcher plus loin de la civilisation.

« C'est assez effrayant pour nous, pour les membres de la communauté et pour tout le monde. » — Une citation de Jordna Hill, chef de la Première Nation Shamattawa

Cela fait plusieurs années qu'un ours polaire n'a pas été vu dans la communauté, souligne Jordna Hill.

Jordna Hill dit que les membres de sa communauté s'inquiètent à l'idée qu'un ours polaire soit en liberté près de chez eux. Photo : (Facebook/William Miles)

Professeur associé à l'école d'environnement et de durabilité à l'Université de la Saskatchewan, Doug Clark affirme qu'il n'est pas rare de voir un ours polaire s'éloigner autant de la baie d'Hudson.

Ce n'est qu'à 130 kilomètres de la côte et pour un ours polaire, ce n'est pas une distance particulièrement grande. Des ours polaires ont déjà été observés dans cette partie de la province , selon Doug clark.

Le chercheur, qui s’intéresse aux conflits entre les ours polaires et les humains, précise que cet ours fait ce que font les ours polaires lorsqu'ils viennent dans les communautés. Ils sont attirés par ce qu'ils ont senti et cherchent des choses à manger .

Ce qui est inhabituel, c'est que l'ours soit entré directement dans la communauté, ajoute-t-il.

Cependant, le chercheur ne croit pas que l'ours se soit déplacé vers le sud parce qu'il était affamé, car l'animal semble en bonne santé d'après les photos prises.

Une autre photo montre l'ours polaire à proximité d'une maison dans la communauté. Photo : (Facebook/William Miles)

Shamattawa est une communauté éloignée et isolée, uniquement reliée au reste de la province par des routes d'hiver et de glace. Les routes d'hiver s'étendent également à l'est de la communauté vers Fort Severn et Peawanuck, en Ontario. On peut également s'y rendre par la voie des airs.

Si quelqu'un rencontre un ours polaire sauvage, il doit trouver un endroit sûr, comme une voiture ou un bâtiment, et appeler la ligne d'alerte pour les ours polaires au (204) 675-2327.