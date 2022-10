Des contenants réutilisables dans tous les restaurants de Toronto, propose une militante

C'est la Ville qui devrait se charger de concevoir, distribuer, collecter et nettoyer les contenants, selon Aliénor Rougeot.

« Ce serait énorme en termes de réduction des déchets. Quand on regarde les poubelles de Toronto, c'est plein, plein, plein, surtout de cafés et de boîtes en plastique noir qui ne sont pas recyclables. Donc, c'est une catastrophe pour l'environnement. » — Une citation de Aliénor Rougeot, militante pour la justice climatique

L'usage de contenants réutilisables pour les plats à emporter ferait diminuer la quantité de déchets. Photo : Radio-Canada / Annie Poulin

Elle explique que les boîtes réutilisables pourraient mettre en valeur les oeuvres d'artistes locaux et amener un sentiment de communauté aux résidents. De plus, selon elle, un tel programme ferait briller la Ville Reine sur la scène nationale et internationale.

La ville de Freiburg (Fribourg) en Allemagne a adopté un modèle de tasses à café réutilisables.

À lire et à voir : Des bénévoles accélèrent les rénovations écoénergétiques à Toronto

Selon une étude de la Ville de Toronto qui remonte à 2018, les ménages de la métropole jettent chaque année 85 millions de contenants en styromousse.

Pour lutter contre le problème, la Ville étudie l'idée d'imposer des frais aux utilisateurs de contenants à usage unique et de forcer les restaurateurs à accepter les contenants réutilisables des consommateurs.

À quelques jours des élections municipales, ICI Toronto présente cette semaine la série Changer Toronto une idée à la fois, qui présente des idées qui viennent de résidents pour améliorer la Ville Reine.