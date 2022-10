Serment au roi : « On va laisser le PQ avec ses enjeux », rétorque Dominique Anglade

L'important est qu'on puisse siéger à l'Assemblée nationale , a déclaré la cheffe libérale lorsqu'elle a été pressée de questions à ce sujet lors d'une conférence de presse suivant son assermentation.

À l'Assemblée nationale, les 21 députés libéraux ont prêté serment au peuple québécois et à la couronne britannique.

Alors qu'il donnait le coup d'envoi à cette cérémonie, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Siegfried Peters, a rappelé qu'il fallait prononcer les deux serments pour siéger à titre de député. M. Peters a déclaré que la prestation des serments, prévue par la loi, était l'un des gestes les plus significatifs dans le parcours d'une personne élue et qu'elle leur permettrait d'exercer pleinement leur rôle au Parlement.

Dans une lettre qu'il a fait parvenir au chef péquiste la semaine dernière, M. Peters a expliqué que le serment d'allégeance au roi était incontournable, d'ici à ce que le droit évolue .

Ce qui a fait dire à Dominique Anglade mardi que l'Assemblée nationale avait très bien répondu en disant que cela nécessiterait un changement de loi .

« Et nous, on est là pour respecter les lois et siéger le plus tôt possible. »