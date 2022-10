Bill Zonnon, un joyau à développer chez les Huskies

Après dix rencontres, Bill Zonnon, qui a célébré le 3 octobre dernier son 16e anniversaire de naissance, totalise déjà quatre buts et deux passes pour six points.

Il s’est vu décerner la première étoile du match à deux reprises, notamment après avoir marqué le but gagnant en prolongation face à l’Océanic de Rimouski, le 14 octobre à l’aréna Glencore.

Pour l’entraîneur-chef des Huskies, Brad Yetman, il ne fait aucun doute que son protégé fera éventuellement partie des meilleurs joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

« Tu peux voir tout de suite qu’avec les habiletés que Bill possède, il va être une étoile dans cette ligue dans peu de temps. Pour nous, c’est vraiment excitant d’avoir un joueur comme ça. En quatre ans ici, je n’ai pas vu un joueur avec les habiletés et le côté offensif comme lui. » — Une citation de Brad Yetman

Le pilote de la meute est persuadé que le jeune ailier gauche de 6 pieds et 2 pouces soulèvera les foules de l’aréna Glencore régulièrement au cours des prochaines années.

L'entraîneur-chef et directeur général adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda, Brad Yetman. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour un partisan, c’est le joueur idéal parce qu’il est capable de faire des jeux à haute vitesse, de compter des buts. Il a un très bon lancer, son éthique de travail et son jeu sans la rondelle sont aussi impressionnants , souligne l’entraîneur.

Une grande maturité

Selon Brad Yetman, le patineur natif de Montréal est doté d’une grande maturité pour son âge et possède encore une grande marge de progression.

Une chose qui est vraiment impressionnante, c’est son apprentissage. Même s’il a seulement 16 ans, on est capables de lui parler de choses à corriger, que ce soit défensivement ou encore certaines de ses habitudes, et il essaie de le faire tout de suite , décrit Yetman.

Le troisième plus jeune joueur de la LHJMQ le reconnaît d’emblée, son objectif principal pour la saison en cours est de progresser le plus possible afin de mettre en place des bases solides pour les années à venir.

Je suis conscient que c’est ma première année dans la ligue et que ça va parfois être plus difficile, mais comme j’ai dit, je veux juste m'améliorer chaque jour et dès l’année prochaine, je vais avoir des attentes plus élevées. Du côté de l’équipe, je pense qu’on va être capables de surprendre beaucoup de gens cette année. Pour nous, c’est quelque chose qu’on voit quand les gens nous mettent plus bas dans les classements et qu’ils parlent un peu moins en bien de nous. On utilise ça comme motivation pour travailler plus fort , affirme Bill Zonnon, en faisant référence aux prédictions des experts en début de saison.

Bill Zonnon a été séduit par la culture gagnante des Huskies de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Séduit par une culture gagnante

Après avoir pris la direction des États-Unis à 13 ans afin de poursuivre son développement, rien n’indiquait que le jeune espoir se rapporterait à une équipe de la LHJMQ, deux ans plus tard, à l’occasion du repêchage de 2022.

Bill Zonnon et sa famille envisageaient plutôt un parcours dans les rangs collégiaux américains après son passage au sein du programme de développement de la Northwood School, à Lake Placid, dans l’État de New York.

Grâce à une excellente deuxième saison au pays de l’Oncle Sam, plusieurs équipes de la LHJMQ ont approché le hockeyeur afin de sonder son intérêt à revenir jouer au Québec. Les Huskies, qui ont finalement repêché Zonnon au 6e échelon, font partie des formations qui lui ont permis d’envisager un retour.

Le côté familial de l’organisation m'a vraiment séduit. J’aime le fait qu’on soit dans une petite ville. Comme ça, c’est plus facile pour nous [les joueurs] de se tenir ensemble. Ça arrive souvent qu’on aille manger ensemble après un match ou une pratique. Il y a aussi le fait que l’organisation a démontré beaucoup d’intérêt envers moi. Donc, je savais qu’ils [les Huskies] allaient vraiment tout faire et qu’ils allaient vraiment m'aider pour que j’aie du succès sur la glace , mentionne-t-il.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté la Coupe Memorial en 2019. (archives) Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Les succès rencontrés par la formation rouynorandienne ces dernières années, avec deux conquêtes de la coupe du Président et une conquête de la coupe Memorial, ont aussi joué un rôle important dans la décision de Bill Zonnon de se rapporter aux Huskies.

C’est sûr que moi, personnellement, j’aime ça gagner. De savoir qu’une équipe comme les Huskies a gagné plusieurs fois dans les dix dernières années, c’est quelque chose de rassurant et je sais que s’ils l’ont fait par le passé, peut-être que moi aussi, je vais être capable de le faire avec la même organisation , confie-t-il.

Une adaptation rapide

Arrivé à Rouyn-Noranda à seulement 15 ans, Bill Zonnon soutient que l’encadrement offert par l’équipe, mais surtout par les vétérans, lui a permis de s’acclimater rapidement à sa nouvelle vie.

Je suis très content de la façon dont ça se déroule en ce moment. Dès mon arrivée, les joueurs plus vieux m’ont vraiment pris sous leur aile. Ils savaient que ça pouvait être plus difficile pour un jeune comme moi au début et ils m’ont aidé dans toutes les facettes, connaître, la ville, avec les pensions, avec les [entraîneurs]. Tous les gars dans l'équipe sont de bonnes personnes et je l’ai remarqué dès mon arrivée , raconte-t-il.

Avec son excellent début de saison, Brad Yetman tient à rappeler l’importance pour son jeune espoir de ne pas se mettre trop de pression pour le reste de la campagne.