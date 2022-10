Début des consultations publiques pour revitaliser le centre-ville de Regina

Les Réginois sont appelés à se prononcer sur la construction d’un nouveau centre aquatique, le remplacement du centre Brandt, un nouveau stade de baseball, un terrain de soccer et la modernisation de la bibliothèque centrale.

Selon le coprésident du comité catalyseur et conseiller municipal Bob Hawkins, il s'agit de revitaliser le centre-ville et d’attirer des investissements privés afin de financer ces projets.

« Notre ville est au seuil de quelque chose de spécial. » — Une citation de Bob Hawkins, coprésident du comité catalyseur et conseiller municipal de Regina

Lors des premières consultations, lundi, les participants se sont penchés sur un futur centre événementiel polyvalent qui remplacerait le centre Brandt. Construit en 1970, le centre Brandt, où on présente les matches des Pats de Regina et la foire Canadian Western Agribition, ne sera bientôt plus fonctionnel.

Trois sites ont été identifiés par le comité catalyseur de Regina pour le nouveau centre.

Les sites 01, 02 et 05 sont les endroits choisis par le comité catalyseur pour ériger le nouveau centre événementiel qui remplacera le centre Brandt. Photo : Regina Exhibition Association Ltd./Ville de Regina

La construction de ce nouveau complexe coûterait entre 100 millions et 120 millions de dollars et l’achat d’un des sites potentiels coûterait entre 32,7 millions et 33,1 millions de dollars de plus à la Ville de Regina.

Huit consultations publiques se tiendront cette semaine et un rapport final sera soumis d’ici la fin de cette année.

D’autres enjeux mis de l’avant

Les membres du public ont saisi cette occasion pour faire part de leurs inquiétudes concernant plusieurs problématiques du centre-ville.

Certains se disent concernés par l’itinérance. D’autres ont remis en question l'objectif du conseil municipal qui veut réduire à zéro les émissions de carbone de la Ville de Regina d’ici 2050.

Plusieurs Réginois ont aussi affirmé que le conseil municipal s'occupe trop des nouvelles constructions au lieu de gérer les problèmes qui sévissent déjà dans la ville.

Le coprésident du comité catalyseur, Tim Reid, affirme être conscient de ces enjeux.

Le comité catalyseur a un mandat assez clair en ce qui concerne certains projets. Nous ne négligeons cependant pas les enjeux sociaux de notre communauté , dit-il.

Avec les informations d’Alexander Quon