Rénovations à la salle J.-A.-Thompson : l’inflation pourrait forcer la révision du projet

Il n'y a pas juste une augmentation de coûts, il y a une explosion des coûts et assurément, le budget qui était prévu d'environ 30 millions a sûrement presque doublé , indique le conseiller du district de Châteaudun et président du comité Animer et soutenir la communauté, Luc Tremblay.

Annoncé en mai 2021, le chantier prévoyait notamment l'agrandissement de l’aire d’accueil et de la billetterie, le remplacement de 900 des 1037 sièges ainsi que la réfection de la toiture, de l’isolation et des installations électriques.

Les travaux étaient alors évalués à 36,6 millions de dollars. Les gouvernements du Québec et du Canada avaient accepté de financer le projet à hauteur de 10 millions de dollars chacun et les 16 autres millions devaient être assumés par la Ville de Trois-Rivières.

Luc Tremblay croit que des choix devront être faits en raison de l’inflation, mais juge que certains travaux essentiels devront absolument être effectués à court terme. On sait qu'il y a des infiltrations d'eau, ça, pas le choix, si on veut maintenir notre bâtiment et le maintenir en bon état, il faut qu'on corrige ces problèmes-là, le reste, c'est dans les mains des architectes et des ingénieurs qui vont voir ce qu'on peut réussir à faire avec le budget , explique le conseiller municipal.

La rénovation devait initialement s'amorcer en 2024 et durer deux ans.

Au moment où l’on se parle, on suit l’échéancier qui était initialement annoncé l’année dernière , a soutenu le responsable des relations publiques et porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morrissette, en entrevue à l’émission En direct.

La date exacte du début des travaux n’est toutefois pas encore connue, ce qui crée de l’incertitude chez certains producteurs de spectacles.

Chaque année, entre 150 et 200 événements sont présentés à la salle J.-Antonio-Thompson, dont une douzaine de concerts de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR).

Pour l' OSTR , qui planifie en ce moment sa saison 2023-2024, l'incertitude entourant l'échéancier suscite des interrogations.

On est dans la planification de la saison 2023-2024; on ne sait pas trop ce qui va se passer, surtout les concerts de la 2e partie de l'année, parce que si on n'est pas à la salle Thompson, on ne programme pas la même chose. C'est ça qui est problématique pour nous, c'est d'être dans l'ignorance de ce qui va vraiment se passer , affirme la directrice générale de l'Orchestre, Natalie Rousseau.

Avec des informations de Katy Cloutier