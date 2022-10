Dès 7 h, ils étaient une dizaine de syndiqués à faire le pied de grue devant le bureau de circonscription situé dans le secteur de Buckingham. Malgré le nombre peu élevé de gens présents, ils ont fait un maximum de bruit pour faire sentir leur présence.

Les négociations n’ont pas encore commencé. Les syndiqués vont déposer nos demandes à la fin du mois , précise la porte-parole de la CSQ en Outaouais, Mélanie Déziel-Proulx.

On veut montrer qu’on est là avant de faire le dépôt. On en profite, car le nouveau gouvernement est en train de s’installer, alors on veut montrer nos couleurs.

Une opération « visibilité » a été organisée par la CSQ, près du bureau du député Mathieu Lacombe à Buckingham, le 18 octobre au matin. Photo : Radio-Canada / Stephane Leclerc

Les conventions collectives viendront à échéance le 31 mars 2023. Au cours des négociations, il faut ramener au cœur de cette négociation le rôle essentiel du personnel pour assurer les soins, la sécurité et le développement de notre société , explique la CSQ dans un communiqué de presse.

Parmi les bureaux qui ont reçu la visite de syndiqués, il y a ceux de beaucoup d’élus de la Coalition avenir Québec (CAQ), dont François Legault, Christian Dubé et Geneviève Guilbault, mais également des députés d’autres partis, comme Dominique Anglade et Christine Labrie, qui ont été interpellés par les travailleurs de la CSQ .

Négocier en pleine pénurie

Mélanie Déziel-Proulx a rapporté que le climat est plus tendu , notamment dans le secteur de l’éducation, un domaine où la pénurie de personnel est importante. D’ailleurs, la CSQ met de l’avant la pénurie de main-d'œuvre et l’inflation à l’aube des négociations.

Avoir des réseaux plus humains, ça doit aussi se traduire par la mise en place de meilleures conditions d’exercice et l’amélioration des conditions de travail. En plein contexte inflationniste et de pénurie de main-d’œuvre, l’attraction et la rétention du personnel passent nécessairement par la négociation collective , détaille le communiqué.

Dans la région, la CSQ représente des milliers de travailleurs du réseau de l’éducation, principalement des employés de soutien, des psychoéducatrices et des orthopédagogues.

Avec les informations de Stéphane Leclerc