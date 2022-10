Abolir l’immersion pourrait aggraver la surpopulation d'élèves dans les écoles du DSFS

La question de l’immersion scolaire est revenue à l'avant-plan avec la démission de Dominic Cardy de son poste de ministre de l’Éducation.

Dans une lettre adressée au premier ministre, M. Cardy exprimait ses craintes relatives à l’implantation trop rapide d’un programme d’apprentissage du français, qui remplacerait l’immersion française.

Lors de l’élimination du programme d’immersion précoce en 2008 – qui a été réinstauré en 2016 – plusieurs écoles francophones du sud de la province avaient vu une augmentation de leurs inscriptions.

La directrice du DSFS Monique Boudreau craint un scénario similaire si des changements sont apportés.

La directrice générale du District francophone Sud, Monique Boudreau, souligne que l'augmentation fulgurante du nombre d'élèves dans les écoles urbaines cause plusieurs défis. Photo : Radio-Canada / Guillaume Aubut

Je n’étais pas en poste dans le temps, mais on me dit qu’il y a eu un effet quand on a aboli l’immersion précoce. [Le gouvernement] a besoin d’écouter nos besoins en infrastructure parce que tout de suite, ça va encore, mais quand on regarde notre planification, on pensait qu’on allait être corrects pour quelques années encore , explique Monique Boudreau.

« Si cette population [scolaire] continue d’augmenter, on va devoir avoir des investissements pour des agrandissements et des nouvelles écoles. » — Une citation de Monique Boudreau, directrice générale auDistrict scolaire francophoneSud

Les écoles débordent

Depuis trois ans, il y a eu 917 inscriptions supplémentaires dans les écoles du territoire du DSFS , dont 564 seulement depuis l’année dernière. Les écoles de Moncton sont particulièrement touchées, surtout les écoles Champlain et Saint-Henri.

L'école Champlain de Moncton en mai 2022. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Ce qui est particulier, c’est qu’on continue d’avoir des inscriptions chaque semaine. Il y a des écoles qui accueillent 10-12 élèves par semaine! , précise Mme Boudreau.

Depuis septembre, il y a eu 112 nouveaux élèves au DSFS .

La pression sur le district est causée en partie par un afflux d’élèves en provenance de l’immigration. Si Monique Boudreau se réjouit que ces familles allophones se tournent vers le secteur francophone, elle admet que cela met de la pression sur les infrastructures scolaires.

« On n’a plus d’espace du tout dans nos écoles. » — Une citation de Monique Boudreau, directrice générale au District scolaire francophone Sud

Il n’y a plus de place pour ajouter de nouvelles classes, explique Mme Boudreau, si bien que deux enseignants se partagent parfois l’enseignement d’une classe plus grande.

On transforme des laboratoires, on transforme tout en salle de classe […] Ça demande de la gestion à tous les niveaux [...] On doit acheter de l’ameublement, trouver des employés, le transport scolaire, on a encore beaucoup d’enjeux et de problématiques [avec ça] , souligne-t-elle.

Depuis peu, le district a également mis en place des classes d’accueil, appelées classes d’envol. Cela permet aux nouveaux arrivants d’apprivoiser la langue avant d’intégrer une classe et d’avancer dans leurs apprentissages des autres matières.

Pour pallier les besoins, le district a embauché 20 nouveaux aides-enseignants depuis le mois de septembre.

L’espoir d’une nouvelle école

Monique Boudreau admet qu’elle met beaucoup d’espoir sur l’ouverture de la nouvelle école Claudette-Bradshaw et du déménagement de l’école Le Mascaret dans le même édifice.

La nouvelle école Claudette-Bradshaw ouvrira en septembre 2023 à Moncton. Photo : Ville de Moncton/Design Plus Architecture

C’est sûr que lorsque la nouvelle école va ouvrir en septembre, ça va nous aider énormément , pense Monique Boudreau

L’ouverture de cette école est prévue en septembre 2023.

Le district espère que le ministère de l’Éducation répondra favorablement à une proposition du Conseil d’éducation d’agrandir le Centre scolaire Samuel-de-Champlain à Saint-Jean.

Monique Boudreau espère rencontrer le nouveau ministre Bill Hogan sous peu.

