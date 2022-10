Robert-Falcon Ouellette et Kevin Klein, deux candidats à la mairie qui s’identifient Métis

À quelques jours des élections municipales, deux des 11 candidats encore en lice s’auto-identifient comme Métis. Ils parlent de leurs origines et à quel point il est important de s’identifier à leurs communautés.

Cependant, aucun des deux ne possède une citoyenneté métisse reconnue.

Kevin Klein dit être membre de Painted Feather Woodland Métis, un groupe de Bancroft, en Ontario, qui n'est reconnu ni par la Nation métisse de l’Ontario ni par la Fédération métisse du Manitoba (FMM).

Selon Painted Feather Woodland Métis, avoir un seul ancêtre autochtone est suffisant pour s'identifier Métis, mais des universitaires, les gouvernements métis et la Cour suprême du Canada ont déjà déclaré qu’ils n'acceptent pas la définition proposée par le groupe Painted Feather.

Questionné à ce sujet, Kevin Klein a répondu par écrit : Je ne suis pas au courant des points soulevés par CBC dans le courriel portant sur Painted Feather Woodland Métis .

Actuel conseiller municipal, Kevin Klein dit s'être identifié comme Métis avant d'entrer en politique et déclare qu'il ne porte pas son appartenance à ce groupe comme un insigne . Il n'a reçu, dit-il, aucun avantage de cette appartenance.

Quand il était enfant, il assistait à certains événements autochtones, mais il ne comprenait pas pourquoi, mentionne-t-il.

Le candidat a cherché à devenir membre il y a environ six à dix ans, après que son oncle, déjà membre de Painted Feather, lui a dit qu'il était Métis et lui a montré des photos de ses proches.

« C'est une question de famille. Il ne s'agit donc pas de s'identifier à une certaine nation et tout ça. Je suis Canadien, vous savez, c'est pour cela qu'il est écrit "Canadian Métis". Je ne m'intéresse donc pas vraiment à la politique des organisations. »

La mère de Kevin Klein a été assassinée par son compagnon en 1991 alors qu'il avait une vingtaine d'années. Il est devenu membre de Painted Father pour maintenir un lien avec elle.

Kevin Klein dit qu’il voudrait prendre le temps de faire des recherches généalogiques pour comprendre qui étaient les ancêtres de sa mère. Il n’a pas répondu à CBC qui lui a demandé s’il allait entreprendre des démarches pour obtenir une carte d’un gouvernement métis reconnu.

Professeur de droit autochtone à l'Université d'Ottawa, Darren O'Toole affirme qu'une carte d'un groupe tel que Painted Feather ne fait pas d'une personne un Métis.

Le professeur, aussi citoyen de la FMM , précise que cela ne prouve pas que vous êtes membre du peuple ou de la Nation métisse, mais cela ne prouve pas non plus que vous ne l'êtes pas .

Darren O'Toole affirme qu'un candidat métis pourrait potentiellement tirer parti d'un bloc d'électeurs, car la ville compte plus de 55 000 Métis et 102 000 Autochtones.

« La population métisse est suffisamment importante dans des villes comme Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, etc., pour que cela puisse faire la différence entre un candidat élu et un autre qui ne l'est pas. »