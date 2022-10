Cimenterie à L’Orignal : Russell ajoute son appui à une pétition pour revoir le projet

Le groupe cherche à faire désigner le projet de cimenterie de Colacem Canada en vertu de la Loi fédérale de 2019 sur l'évaluation d'impact.

La demande a été soumise au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, le 30 août dernier, et a déjà reçu l’appui des élus du Canton de Champlain, ainsi que ceux d’Hawkesbury Est, d'Alfred-Plantagenet et, au Québec, de la Municipalité du Village de Grenville.

On a vu ça comme [une opportunité de] supporter une de nos municipalités locales , a commenté le maire de Russell, Pierre Leroux, en entrevue mardi matin.

Ce dernier reconnaît que le dossier fait peu parler dans sa municipalité, mais il rappelle que celui-ci avait suscité une certaine inquiétude au sein du gouvernement régional.

Quand c’est venu à la table du conseil des Comtés [unis de Prescott-Russell], nous autres, [nos inquiétudes] c’était pas du côté environnemental, c’était vraiment relié au plan officiel. C’est pour ça que les niveaux provincial et fédéral sont là pour [regarder] la question de l’environnement.

Nouvelle étude environnementale

Contesté, le projet de l’entreprise Colacem Canada a toutefois obtenu gain de cause devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL). Les tentatives de porter la décision du TAAL en appel se sont soldées par un échec.

Raison pour laquelle Action Champlain se tourne désormais vers le fédéral.

Le fait que ce projet risque de dépasser constamment les normes de la qualité de l’air n’est qu’une des préoccupations majeures d’ordre environnemental d’Action Champlain , écrit le groupe dans une lettre adressée au conseil municipal de Russell.

Action Champlain estime qu’en faisant désigner le projet en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact du gouvernement canadien, cela permettra de déterminer si les émissions cumulées prévues sur le site de Colacem - de l’activité accrue de la carrière, de l’usine de chaux, de l’usine d’asphalte et du projet de cimenterie - dépasseront les normes environnementales en utilisant des données impartiales, sans erreurs, crédibles, sûres et complètes sur ce projet .

C’est le seul moyen qui permettra aux régions concernées de l’Ontario et du Québec d’obtenir une étude d’impact environnemental qui soit crédible et impartiale , estime le groupe.

Avec les informations de Benjamin Vachet