Un collège en Ontario abandonne la vaccination obligatoire

Les étudiants et les employés du Collège Seneca de Toronto ne seront plus tenus à partir du 1er janvier d'être vaccinés contre la COVID-19 pour entrer sur ses campus dans le Sud de l'Ontario.

Dans un communiqué, le président du Collège, David Agnew, dit qu'il s'agit d'une décision « regrettable », mais « nécessaire ».

Il cite la levée des politiques fédérales et provinciales en matière de vaccination obligatoire.

Ces mesures n'existent plus, dit-il, et nous ne sommes pas en mesure de vérifier de façon indépendante et juste le statut de vaccination [des étudiants et des employés] .

« Les gouvernements ont indiqué clairement par leurs actions que le niveau de protection que vous avez contre la COVID-19 est devenu un choix personnel. » — Une citation de David Agnew, président du Collège Seneca

Le Collège Seneca avait lancé sa politique de vaccination obligatoire le 7 septembre dernier.

La Cour supérieure de l'Ontario avait confirmé plus tard en septembre le droit de l'institution d'exiger la vaccination. Le mois dernier, une magistrate a par ailleurs rejeté la demande d'injonction d'étudiants contre l'Université Western et sa politique de vaccination obligatoire.

Masque obligatoire

Seneca précise que le masque continuera à être exigé en classe jusqu'à nouvel ordre.