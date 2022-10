Val-d’Or s’oppose au projet de gravière de Norascon

Les membres du conseil municipal ont adopté unanimement une résolution en ce sens lundi soir, lors de la séance régulière.

Val-d’Or fait valoir l’absence d’acceptabilité sociale pour ce projet qui permettrait à Norason de jouir d’un bail exclusif d’exploitation sur une superficie de 64 hectares.

Dans sa résolution, le conseil de Val-d’Or fait écho aux préoccupations de nombreux citoyens et organismes, notamment pour la protection de l’esker, la quiétude pour le site autochtone Kinawit, la circulation lourde dans le secteur et les impacts pour certains utilisateurs de la Forêt récréative.

Une gravière exploitée notamment par Norascon près du site convoité par l’entreprise. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La mairesse Céline Brindamour assure que les membres du conseil ont pris le temps de soupeser les pours et les contres avant de prendre position contre ce projet, qui sera ultimement soumis pour approbation par la MRC de la Vallée-de-l’Or.

On a vu lors de la consultation publique de Norascon que ça ne passait pas du tout, affirme la mairesse. C’est évident que l’aspect environnemental et de protection de l’eau est venu nous chercher. On s’est rendu à l’évidence qu’on ne peut pas accepter ce projet.

Val-d’Or précise que l’emplacement concerné est situé au-dessus d’une réserve d’eau potentielle pour la Ville et que la couche des matériaux filtrants assurant la qualité de l’eau serait amenuisée par l’exploitation d’une gravière. Dans ce contexte, le principe de précaution s’impose , peut-on lire dans la résolution.

Porte-parole du comité de résidents du chemin des Scouts, Stéphane Tremblay a accueilli la nouvelle avec joie. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Je suis content de la formulation de la résolution, qui renferme plusieurs considérations qui appuient notre position. C’est certain que ça nous donne des munitions pour nos rencontres à venir avec la MRC, le député Pierre Dufour et les ministères concernés. On ne dit pas que c’est fait et que ça sera refusé demain matin, mais on a quelque chose de plus pour argumenter , a expliqué Stéphane Tremblay, porte-parole du comité de résidents du chemin des Scouts.

Même si Norascon a prolongé d’un mois sa période de consultations, soit jusqu'au 21 novembre, la position du comité de citoyens demeure ferme.

On a déjà fait nos représentations lors de la consultation du 21 septembre et nous allons aussi déposer un mémoire. On n’a rien contre Norascon, mais ils veulent parler de cohabitation et ça ne passe pas pour nous , ajoute Stéphane Tremblay.

Les membres du conseil municipal de Val-d'Or avaient prévu prendre officiellement position au sujet du projet d'exploitation d’une gravière le 17 octobre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Quant à la mairesse Brindamour, elle reconnaît qu’il n’est pas facile de dire non à une entreprise qui veut développer un projet sur son territoire.