Roméo Cormier, qui a enlevé et séquestré une femme en 2010, est remis en prison

Un homme de Moncton qui a enlevé une femme en 2010 en la menaçant avec un couteau et qui et l’a séquestrée en l’agressant sexuellement est de retour en prison moins d’un mois après avoir été remis en liberté.

Roméo Cormier a bénéficié d’une libération conditionnelle le 10 septembre, date de sa libération d’office, en vertu d’une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada au Québec.

Il a été arrêté le 6 octobre lorsque sa libération conditionnelle a été suspendue, confirme un porte-parole de la Commission, Jean-François Mathieu.

Le Service correctionnel du Canada ne peut divulguer les détails du mandat de suspension en raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, indique M. Mathieu.

Le porte-parole ajoute que les contrevenants sont soumis à une supervision qui tient compte des risques qu’ils représentent et de leurs besoins. Ils peuvent être remis en détention si l’on juge qu’ils constituent un risque pour le public.

Tout mandat de suspension d’une libération conditionnelle peut être produit si des conditions ne sont pas respectées, si on veut prévenir une violation de conditions ou si la sécurité du public le justifie, précise M. Mathieu.

Séquestrée pendant 26 jours

Roméo Cormier, 74 ans, a été condamné en août 2011 à une peine de prison de 16 ans, 7 mois et 5 jours. Un jury l’avait reconnu coupable de six accusations liées à l’enlèvement d’une femme.

L’identité de cette femme fait l’objet d’une ordonnance de non-publication. Roméo Cormier l’avait enlevée dans un centre commercial à Moncton le 26 février 2010. Il l’a séquestrée dans le sous-sol d’une maison de chambres pendant 26 jours. Il l’a forcée sous la menace à faire des actes sexuels.

Elle a réussi à s’échapper un jour où il l’avait laissée seule et elle a signalé à un camionneur qui circulait à proximité qu’elle avait besoin d’aide. Le camionneur l’a déposée au poste de police.

Durant sa courte période de liberté conditionnelle, Roméo Cormier habitait dans une maison de transition dans un lieu non précisé.

La Commission lui avait imposé certaines conditions dans le but de protéger la société . Il devait rentrer à la maison de transition chaque soir, ne pas communiquer avec sa victime ni avec tout membre de la famille de cette dernière et signaler immédiatement à son superviseur toute relation ou amitié nouée avec une femme. D’autres conditions portaient sur l’alcool et les drogues.