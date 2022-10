La Ville de Rimouski va pouvoir exercer le droit de préemption

La loi québécoise a donné en juin dernier le droit de préemption à toutes les villes de la province. Jusque-là, seule Montréal détenait ce pouvoir, qui était réclamé par l’Union des municipalités du Québec ( UMQ ) ainsi que par de nombreuses villes et municipalités.

« Ça donne un outil de plus pour le développement d’une ville. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Désormais, la Ville de Rimouski peut décider d'acheter un immeuble ou un terrain qui fait l'objet d'une offre d'achat entre deux personnes ou deux entreprises pour la somme prévue dans l'offre d'achat.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, précise que cette disposition permettra d'éviter la surenchère qui peut parfois survenir lorsque la Ville négocie directement avec un propriétaire.

Dans bien des cas, lorsqu’une Ville démontre de l’intérêt [...] [elle] arrive avec une proposition d’achat, puis évidemment, souvent les vendeurs vont dire : "Ah, c’est la Ville qui arrive, donc on va pouvoir augmenter les prix pour pouvoir avoir ce qu’on veut", et au bout du compte, ce n'est pas vraiment une manière viable pour une Ville de pouvoir faire des acquisitions , explique Guy Caron.

Le maire de Rimouski, Guy Caron Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Les propriétaires concernés recevront un avis d’assujettissement de la part de la Ville. Pour l’instant, le maire de Rimouski refuse de dire quels immeubles seront visés par le nouveau règlement sur le droit de préemption.

Je ne mentionnerai aucune place. Ce que je dis présentement, c’est, pensez à si on veut densifier le centre-ville éventuellement – puis on a comme des visées sur certains secteurs du centre-ville –, en pouvant assujettir, si on veut, le centre-ville, on se donne la possibilité de pouvoir acquérir des propriétés qui vont nous permettre de densifier éventuellement , indique le maire Caron.

Certaines exceptions au droit de préemption sont toutefois prévues par la loi, par exemple lors d'une transaction entre proches d'une même famille.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay