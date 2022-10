Une consultation publique sur l’avenir de l’hébergement locatif à court terme à Magog 

Il y a une loi provinciale, qui est la Loi sur les hébergements touristiques, elle a été modifiée récemment. Si les villes n’entament pas de modifications réglementaires, à compter du 25 mars 2023, toute personne pourra offrir de la location de moins de 31 jours dans sa résidence principale , a expliqué la mairesse Nathalie Pelletier lors de la séance du conseil municipal de lundi.

« Suite à des demandes de citoyens qui tiennent à préserver des résidents permanents dans leur quartier, la Ville entame ce soir une modification réglementaire. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Les zones où la location à court terme est déjà permise sans restriction ne seront pas touchées par de nouvelles interdictions, a précisé la mairesse. Les zones où la location court terme est déjà permise [...], ce n’est pas l’intention du conseil de l’enlever , souligne-t-elle.

Le parc industriel sera aussi exclu de la modification règlementaire, puisqu’il ne comporte pas de résidences.

La Ville le fait, mais plusieurs autres municipalités de la MRC sont déjà passées par ce processus-là , a ajouté la mairesse.

Les Magogois sont invités à l’Hôtel de Ville de Magog à 19 h 30 le 1er novembre pour avoir plus de détails sur la suite du dossier et sur les modifications prévues. La séance sera aussi diffusée sur YouTube, Facebook et NousTV.