Un meilleur service de transport en commun réclamé à Baie-Comeau

La pétition, qui a récolté 157 signatures, a été déposée lundi soir lors de la séance du conseil municipal de la Ville.

Les étudiants demandent entre autres à ce que les heures de service soient prolongées et que davantage d’arrêts d’autobus soient mis en place.

L'étudiant au Cégep de Baie-Comeau, Johan Zanardo, a pris la parole lors de la séance du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Il y a plusieurs améliorations qui ont été proposées, comme par exemple de faire des lignes plus fréquentes desservant des attraits et des services de la Ville, notamment le quartier Saint-Georges ou le port de Baie-Comeau , met de l'avant l'étudiant au Cégep de Baie-Comeau, Johan Zanardo.

« Quand on sort en ville, à Québec et à Montréal, on n'a aucune réticence à prendre les transports en commun, c'est vraiment un réflexe, c'est super accessible. Mais quand on est dans notre propre ville, ce n'est vraiment pas un réflexe qui est développé. » — Une citation de Justine Lord, présidente de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Baie-Comeau (AGEECBC)

De son côté, la Ville de Baie-Comeau dit avoir le désir d'améliorer son transport collectif, sans rien avancer pour l'instant.

Puisque le maire remplaçant Serge Deschênes était à l'extérieur de la ville, c'est la conseillère Lysandre St-Pierre qui agissait à titre de présidente de la séance.

La conseillère Lysandre St-Pierre agissait à titre de présidente de la séance lundi. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

On entend depuis qu'on est en poste beaucoup de gens nous dire que des endroits sont mal desservis. [...] La fréquence, les horaires conviennent plus ou moins. On sent qu'il y a un désir de la population à prendre davantage le transport en commun , indique Lysandre St-Pierre.

Une autre pétition a été déposée par la Villa des retraités, qui demande un arrêt d'autobus près de son établissement. La présidente de la séance soutient que la Ville ne peut ajouter d'arrêt à cet endroit pour le moment.

Par ailleurs, la Ville de Baie-Comeau dit avoir vu une augmentation de l'achalandage dans ses autobus depuis que le coût du laissez-passer a été réduit à 37 $ par mois. Cette réduction a d'ailleurs été prolongée jusqu'en décembre.

Le service d’autobus est offert de 7 h à 17 h, sauf le jeudi et le vendredi où il est offert jusqu’à 21 h. Il n’y a pas de service d’autobus le dimanche.