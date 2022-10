Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis doit préciser son projet de réfection

La Ville de Rimouski donne au Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis jusqu’au 31 décembre pour lui fournir un cadre financier plus précis pour son projet de réhabilitation du bâtiment afin de pouvoir l’occuper.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, indique que cela a été décidé après une rencontre avec le comité.

Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis a déposé fin septembre un projet à la Ville de Rimouski, appelé le Lab des Ateliers, pour permettre la réfection et l'utilisation collective de ce bâtiment inhabité depuis plus de quinze ans.

Bien que le maire Caron juge le projet intéressant , il estime que le budget présenté pour la première phase du projet, qui s’élève à environ 578 000 $, manque de précisions, notamment sur la manière dont les fonds seraient amassés.

« C’est un projet qui, je pense, serait utile pour la communauté. Maintenant, évidemment, ça prend plus que ça pour pouvoir se décider sur le projet, entre autres un cadre financier qui manque présentement. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Guy Caron, maire de Rimouski Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

S’il faut qu’on cède les terrains et l’édifice pour une réhabilitation, une protection patrimoniale, on a besoin de savoir quelle est la source des revenus au bout du compte, ça, c’est une première phase. On a besoin de savoir quelle est leur évaluation des coûts d’une réhabilitation, on a besoin de pouvoir les analyser. On a besoin d’avoir une signature de l’ingénieur pour nous assurer que l’évaluation est faite de manière professionnelle , explique le maire.

Guy Caron ajoute que la Ville ne se prononcera pas sur l’avenir des Ateliers Saint-Louis avant le dépôt du cadre financier du Comité.

Après la lecture et l’analyse du cadre financier et du projet tel qu’il a été déposé, il y aura une décision qui va être prise à savoir si ça entre finalement dans des projets qui sont réalisables, s’il y a une viabilité pour la restauration éventuelle des Ateliers Saint-Louis selon ce projet , indique-t-il.

Le projet Le Lab des Ateliers permettrait la tenue de divers types d'activités dans le bâtiment (archives). Photo : Gracieuseté : Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis

Le maire de Rimouski a par ailleurs exclu pour l’instant que la Ville investisse dans ce projet pour participer la sauvegarde des Ateliers Saint-Louis, assurant devoir prioriser les investissements pour les projets de patrimoine.