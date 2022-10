Une communauté mobilisée par un projet immobilier à Val-Tétreau

C’est le conseiller du district de Val-Tétreau Jocelyn Blondin qui a demandé aux promoteurs de procéder à une telle consultation volontaire.

Pour les citoyens, c’est sûr, c’est un projet qui est inquiétant. C’est un 12 étages, et ce qui est permis ici, c’est un quatre étages. Ce soir, ce qui est intéressant, c’est que le promoteur est venu rencontrer les citoyens, écouter leurs inquiétudes et leurs besoins , a expliqué le conseiller municipal en entrevue.

Le projet n’a pas encore été déposé aux instances pertinentes de la Ville de Gatineau.

Il reste qu’on est en pénurie de logements. On a besoin de logements, il faut arrêter l’étalement urbain. Je pense que ça vient répondre à des demandes du côté de la Ville de Gatineau, et il faut le regarder de ce côté-là, poursuit M. Blondin.

Plus de 60 citoyens étaient présents à la séance de consultation organisée par le promoteur immobilier Groupe Marc Dubé. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Le projet envisagé est à usage mixte. Il comprendrait un usage commercial dit léger : deux commerces comme une pharmacie ou une épicerie, une salle communautaire, un restaurant ou un café avec la possibilité d'une terrasse extérieure. Plus de 240 places de stationnement sous-terrain sont aussi prévues.

Les règlements de la Municipalité permettent d’accorder une dérogation aux règles de zonage en faveur d’un promoteur sur autorisation du conseil municipal. Un mécanisme référendaire permet aussi aux citoyens de bloquer un projet, comme cela est arrivé dans le cas des Serres urbaines Notre-Dame.

Méfiance de la communauté

La méfiance envers le projet était palpable dans la salle dès le début de la présentation.

On a un tissu social très fragile dans le secteur , a déclaré Richard Sévigny, un résident du quartier. Un promoteur vient nous obliger à changer tout un quartier, et la Ville se soumet à ce souhait-là, c’est difficilement compréhensible , déplore-t-il.

La citoyenne Emmanuelle Walsh-Viau s’inquiète notamment de la question de l’accessibilité financière des logements projetés. Est-ce que les citoyens du quartier pourraient se payer un logement dans cette tour? a-t-elle demandé aux promoteurs.

Il faudrait savoir les coûts des loyers environnants. Ça se loue dans les environs de 1,50 $ le pied carré. On n’a aucune idée des coûts de construction. [...] On est ici pour prendre des notes. On va tenter de vous répondre précisément, a répondu M. Dubé, concédant qu'il n'avait pas d'étude en main sur le coût projeté des loyers du projet.

Le projet immobilier prévoit également deux commerces de proximité au premier étage. Photo : Courtoisie Groupe Marc Dubé

La question des services de proximité s’est aussi insérée au cœur des discussions de la soirée. Qu’il s’agisse des craintes par rapport à l'adaptation des services municipaux, de l’absence de garderie, des enjeux de stationnement, les citoyens du quartier en avaient long à dire sur les problèmes périphériques au projet, et de l’impact de celui-ci sur le tissu social.

On est presque dans un désert alimentaire ici. Les services ne sont pas là , a déploré Gilles Thériault.

Le promoteur Marc Dubé a défendu son projet en soulevant qu’il est difficile d’attirer un commerce comme une pharmacie dans un immeuble de quatre étages. [...] Je comprends vos inquiétudes. On n’est pas ici pour démolir le quartier, on est ici pour l’embellir. Il faut y aller en consultation avec vous, c’est pour ça qu’on est ici ce soir.

Les promoteurs étaient accompagnés de l’urbaniste Marc Chicoine et des architectes de la firme Gris Orange. La rencontre s'est déroulée sous forme d'échanges entre les citoyens, les promoteurs et leurs consultants. Le conseiller Jocelyn Blondin est pour sa part intervenu à quelques reprises.

L’objectif est de densifier. Il y a des cibles qui sont identifiées. On veut rester à l’intérieur de cette cible de neuf étages. Il y a une ouverture du côté de la Municipalité pour augmenter cette hauteur-là , a expliqué M. Chicoine.

Un bon premier pas

C'est un bon premier pas. Ils ne sont pas obligés de rencontrer les citoyens. On est encore en phase embryonnaire, et on va donner la chance au coureur , a indiqué en entrevue Michel Chénier, président de l’Association citoyenne Val-Tétreau.

M. Chénier est cependant très bien au fait des revendications de ses concitoyens. On entend des craintes par rapport au volume et au nombre de logements, par rapport à ce qui existe déjà dans la trame urbaine de Val-Tétreau , avance-t-il. On veut se rassembler pour redévelopper ce site dans l'intérêt des résidents du coin.

Les propriétaires du Groupe Marc Dubé se sont montrés favorables à l'établissement d'un canal de communication avec les citoyens. Les gens de Val-Tétreau sont très engagés dans leur quartier. Ils ont beaucoup de craintes face au développement. On a tenté de répondre à leurs questions, leurs craintes , a déclaré M. Dubé en entrevue.

« C’est la nouvelle réalité, c’est la nouvelle démocratie. [...] Nous, on va au-devant, on rencontre des citoyens, on va cogner à des portes, on va leur vendre nos idées. On va tenter d’amener toutes sortes d’avantages au quartier. C’est certain que les gens ont peur de la densification, il y a le phénomène de "pas dans ma cour". On est à l’écoute des gens. » — Une citation de Marc Dubé, propriétaire du Groupe Marc Dubé

Il mise ainsi sur la grosseur du projet pour faire des économies d’échelle qui permettraient plus de logements abordables.