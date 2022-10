Mieux comprendre ses bienfaits pour la santé pour stimuler la production d’avoine au pays

Le Dr Thomas Netticadan, chef d'équipe au Centre canadien de recherches agroalimentaires en santé et médecine et professeur au département de physiologie de l'Université du Manitoba, confirme que des tests sur des animaux réalisés au cours des derniers mois sont concluants.

Une protéine d'avoine a été isolée et donnée sous forme à boire à des rats obèses dans des expériences réalisées dans un laboratoire de l'Hôpital Saint-Boniface.

On a remarqué non seulement que la protéine d'avoine diminue les facteurs de risque comme le cholestérol et la glycémie chez ses animaux, mais elle protège également le cœur, sa structure et sa fonction cardiaquec , explique le Dr Netticadan.

Avec le temps, chez ces animaux, la structure et la fonction cardiaques deviennent anormales et la protéine d'avoine a été capable de prévenir le développement de complications cardiaques. C'est donc un autre résultat très intéressant de notre étude.

L'équipe de chercheurs analyse présentement plus en profondeur les résultats. Elle écrira également un article scientifique à être révisé par les pairs, fait savoir le Dr Joseph Sijo, chercheur à Agriculture Canada et professeur au département de Sciences de l'alimentation et de la nutrition à l'Université du Manitoba.

Il espère que l'article sera publié d'ici le début de l'année 2023.

La prochaine étape est de faire des tests sur les humains dans une étude à long terme, indique le Dr Sijo, pour valider nos résultats .

Le Dr Joseph Sijo est chercheur à Agriculture Canada et professeur au département de Sciences de l'alimentation et de la nutrition à l'Université du Manitoba. Photo : Joseph Sijo

Si tout se passe comme prévu, les chercheurs aimeraient obtenir une certification de Santé Canada qui dirait que les protéines d'avoine sont bonnes pour maintenir une pression artérielle saine ou encore qui dirait que l'avoine est bonne pour contrôler votre réponse glycémique , lance avec enthousiasme Joseph Sijo.

Il rappelle que Santé Canada a déjà autorisé la mention : Les fibres d'avoine contribuent à réduire/abaisser le cholestérol, lequel est un facteur de risque de la maladie du cœur , telle que lue sur le site du gouvernement du Canada.

Le Dr Sijo fait également valoir qu'avec leur mode de vie sédentaire, les Canadiens ont de plus en plus de risque de faire du diabète, de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie.

Un espoir économique pour les producteurs d'avoine

L'Association des producteurs d'avoine dans les Prairies, la Prairie Oat Growers Association, a récemment obtenu 106 000 $ du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada pour financer cette étude.

Le président du conseil d'administration de la branche manitobaine de l'association, Yves Lapointe, espère que les scientifiques arriveront à des résultats qui permettront d'améliorer la santé des Canadiens.

Il souhaite aussi que les conclusions de l'étude donnent une impulsion supplémentaire pour les agriculteurs qui produisent de l'avoine.

On veut trouver de nouveaux marchés et répandre notre avoine pour des produits mondiaux. Si vous trouvez de la valeur ajoutée dans l'avoine, ça va aider énormément notre industrie. On va pouvoir vendre plus d'avoine et augmenter nos acres au Canada , exprime M. Lapointe.

Il explique que le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta produisent 90 % de l'avoine canadienne.

M. Lapointe soutient que les agriculteurs faisaient pousser l'avoine en très grande quantité dans les années 1950 et 1960. La céréale a par la suite connu une baisse d'intérêt parce qu'il y avait moins de produits à faire à base d'avoine , souligne-t-il.

Les laits végétaux gagnent en popularité ces dernières années, notamment en raison du végétalisme. (archives) Photo : getty images/istockphoto / bit245

Or, il affirme que depuis quelques années, le niveau de production de l'avoine est en hausse en raison des tendances de la protéine santé qui s'explique notamment par les laits d'avoine pour ceux qui sont végétaliens

En septembre 2022, Statistique Canada prévoyait une récolte de plus de 4,6 millions de tonnes métriques d'avoine à l’échelle du pays pour l'année en cours. À titre comparatif, en 2016, la récolte d'avoine était de 3,2 millions de tonnes métriques.

En 2020, les exportations d'avoine canadienne étaient évaluées à une valeur de 465 millions de dollars, selon un communiqué de presse du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.