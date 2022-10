Salon du livre de Dieppe : 120 animations dans 35 écoles néo-brunswickoises

La directrice générale Liette Paulin-LeBlanc souligne que le volet jeunesse est important, voire au cœur de la mission du salon du Livre.

On les voit les jeunes, ils aiment ça, ils ouvrent les livres, certains vont s’asseoir pour commencer à lire au Salon donc c’est le fun de voir l’intérêt , dit-elle.

Pour les écoles du District scolaire francophone Sud, les animations ont commencé lundi matin. Rencontres avec les auteurs jeunesse, ateliers d’écritures et conférences sont à l’horaire.

L’auteure jeunesse Cindy Roy, connue par les enfants sous le nom de Féeli Tout, est l’une de celles qui fait des animations dans les écoles. Sa mission : donner le goût de la lecture aux enfants.

Elle était lundi sur la route dans les écoles du district francophone sud entre Miramichi et Dieppe.

Pour eux, c’est vraiment magique de voir soit l’auteure, soit de voir Féeli Tout en vrai vrai vrai , raconte-t-elle. Ils ont envie de venir nous voir aussi au Salon du livre, c’est ça qui est vraiment chouette, on est comme les messagers, on rentre dans les écoles, les garderies pour leur dire : "Hey il va y avoir un gros événement, pas juste moi mais avec pleins d’auteurs et plein de livres, venez nous voir". Donc ont est vraiment les messagers.

Féeli Tout sera en spectacle le dimanche matin le 23 octobre au Centre des arts et de la culture à Dieppe. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, c’est la première fois depuis deux ans que les portes du salon ouvriront cette année aux écoles, lors de sa tenue du 20 au 23 octobre, au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Ce sont au delà de 1000 élèves qui sont attendus.

Tout comme Cindy Roy, plus de 55 auteurs et auteures participeront cette année au Salon du livre de Dieppe. La programmation complète est accessible sur le site Internet du salon  (Nouvelle fenêtre) .

Auteurs et autrices invités Greg Allain, Eugène Aucoin, Edith Blais, Paul Bossé, Annette Boudreau, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Ghislaine Brideau, Sarah Marylou Brideau, Stéphane et Martin Brouillard, Marie Cadieux, Herménégilde Chiasson, Fernande Chouinard, Marie-France Comeau, Nadine Descheneaux, Rose Després, Stéphanie Dugas, Joanie Duguay, Murielle Duguay, Chantal Duguay Mallet, Marie-Pierre Duval, Arianne Gagnon-Roy, Monique Giroux, Karine Glorieux, Govrache, Fatoumata Guindo, Annie Groovie, Justin Guitard, Mc June, Simon Lafrance, Eugène LeBlanc, Georgette LeBlanc, Perrine LeBlanc, Diane Carmel Léger, Mélanie Léger, Vanessa Léger, Johanna Lezziero, Everard Maillet, Sonya Malaborza, Jocelyne Mallet-Parent, Danielle S. Marcotte, Andréanne Marchand Girard, André Ouellon, Anne Panasuk, Carine Paquin, Suzan Payne, Nathasha Pilotte, Jean-Philippe Raîche, Paul Roux, Cindy Roy, Roseline Roy, Alain Saulnier, Philippe Soldevila, André-Carl Vachon, Jean-Pierre Veillet, Cathy Verreault.

D'après le reportage de Marie-Andrée Leblond