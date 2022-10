Tentative de meurtre à Parent : la présumée victime n’en conserve aucun souvenir

Les caméras de surveillance de l’établissement ont capté un homme chauve, lui assénant un premier coup de poing au visage, puis une série de coups de pied à la tête. Sur la séquence vidéo, le client se rue ensuite vers la serveuse derrière le bar. Elle reçoit quelques coups, puis le motoneigiste retourne vers sa première victime. Un homme tente alors de s’interposer alors que l'agresseur continue de la frapper à la tête. Au total, l’homme sur la vidéo aurait frappé Sylvie Lachapelle de deux coups de poing, de 18 coups de pied et d’un coup de genou. Sylvie Lachapelle ainsi que l’enquêteur François Boisclair-Proulx affirment que l'homme sur la vidéo est Patrice Saint-Amand.

Des maux de tête du matin au soir

Madame Lachapelle dit ne conserver aucun souvenir. Elle se souvient de quelques moments à l’hôpital de La Tuque, puis à celui de Trois-Rivières où elle a subi d’importantes intervention chirurgicales à la suite de son traumatisme crânien.

J’ai été opérée au visage. J’avais les nerfs du côté gauche fracturés. Ils ont mis un filet pour tenir mon œil et quatre plaques à mon visage du côté gauche , a-t-elle expliqué devant le juge.

À sa sortie de l’hôpital, elle a dû demeurer durant un mois chez un membre de sa famille afin de demeurer près d’un centre hospitalier en cas de complications. Elle a pratiquement perdu la vision de l'œil gauche, estimant conserver à ce jour environ 5% de sa vue .

Selon son témoignage, elle doit vivre avec des maux de tête du matin au soir et peine à garder sa concentration. Elle a des pertes de mémoire et ne peut conduire un véhicule à moteur pendant plus d’une heure. Elle n’a toujours pas repris le travail, affligée par une fatigue extrême. Elle éprouve de la difficulté à se concentrer ou accomplir une même tâche durant plus de 30 minutes. Elle a pris la décision de vendre son auberge, incapable de s’en occuper adéquatement. Elle doit voir un psychologue sur une base régulière. Je me lève le matin, c'est toujours des maux de tête. Je dois prendre de 15 à 20 pilules par jour. Des Tylenols, des pilules pour dormir parce que j’ai de la misère à dormir.

Sylvie Lachapelle a subi d’importantes intervention chirurgicales. Photo : Courtoisie de la famille de Sylvie Lachapelle

Une attaque d’une grande violence

Patrice Saint-Amand se représente seul. Au cours du contre-interrogatoire de Sylvie Lachapelle, il a posé plusieurs questions sur des discussions survenues au cours de cette soirée, ne niant pas avoir été présent à l’auberge le soir de l’agression.

Toute l’agression a été filmée par des caméras de surveillance à l’intérieur de l’établissement. Cette vidéo a été présentée ce matin en cour. Le procureur de la couronne n’a pas hésité à relever le caractère violent de l’agression.

Il y a 10 ans que j'ai agi comme procureur. J'ai regardé cette bande vidéo une trentaine de fois et j'ai encore des frissons. C'est probablement la chose la plus odieuse qui m'a été permise de regarder. Pas juste comme procureur, mais dans ma vie d'être humain , a dit Éric Thériault.

Le procès poursuit mardi au palais de justice de La Tuque.