La province et une Première Nation sont partenaires pour offrir des services de santé

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, explique que cette entente est la première étape dans l'établissement d'un partenariat avec la Première Nation, et qu'elle constitue une nouvelle approche de la province pour répondre aux besoins changeants des populations en matière de santé.

Selon cette entente, la Première Nation crie Ahtahkakoop a pour mandat d'identifier des sites potentiels pour la construction du centre, de développer son design ainsi que des scénarios et des projections économiques. Elle sera la propriétaire du centre de soins urgents et le louera à l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, qui sera en charge de son fonctionnement.

Ce centre de soins vise aussi à combler le vide entre une clinique sans rendez-vous et une salle d'urgence, dans l'espoir d'alléger la pression exercée sur le système de soins de santé de la province, souligne Paul Merriman.

Le directeur de service intérimaire de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, Derek Miller, explique que le centre contribuera à réduire les temps d'attente dans les urgence des hôpitaux, en permettant aux patients d'obtenir des soins appropriés pour des problèmes urgents mais qui ne menacent pas leur vie, et pour lesquels des soins sont requis le jour même .

Si les blessures sont moins graves, nous voulons être en mesure de les traiter d'une autre façon et à un endroit spécifique , déclare Paul Merriman.

Pour le ministe, il s'agit d'un grand pas en avant pour prendre en charge les pathologies physiques, mais aussi la santé mentale et les dépendances.

« Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour le gouvernement, pour nos partenaires à Ahtahkakoop et pour les résidents de Saskatoon qui attendent avec impatience ce nouveau centre de soins d'urgence. »

Le chef d'Ahtahkakoop, Larry Ahenakew, affirme que ce projet convient parfaitement à la Première Nation, car il répond à un besoin de la collectivité.

L'annonce d'aujourd'hui est historique et ouvre la voie à un meilleur accès aux soins urgents, à de nouveaux soutiens pour la santé mentale et le bien-être , déclare Larry Ahenakew.

Selon Larry Ahenakew, ce partenariat avec la province pourrait générer des retombées économiques dans la communauté.

« Il y a des possibilités de formation et d'emploi pour les citoyens autochtones et non autochtones de la Saskatchewan. »