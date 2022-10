Les robots de Boston Dynamics imitent une chorégraphie de BTS

Sept agiles automates – de types Atlas et Spot – ont mimé la chorégraphie du vidéoclip de Permission to Dance, le troisième simple en anglais de BTS, lancé cet été. La chanson a notamment été coécrite par la star de la pop britannique Ed Sheeran.

Il s’agit de la deuxième collaboration entre le groupe sud-coréen et Boston Dynamics, une entreprise spécialisée en robotique fondée il y a 30 ans sur le campus de l'Institut de technologie du Massachusetts.

En février dernier, trois robots Spot ont démontré leurs talents en danse sur le plateau de l’émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pendant que jouait IONIQ: I'm On It. Cette chanson a été produite par Hyundai pour promouvoir ses moteurs hybrides.

En juin 2021, le fabricant automobile sud-coréen a finalisé l’acquisition de Boston Dynamics, une transaction estimée à un peu plus d’un milliard de dollars américains.

Hyundai et BTS coopèrent depuis 2018 à générer de l’enthousiasme afin que Pusan, une métropole de la Corée du Sud, soit désignée ville-hôte de l’exposition universelle de 2030.