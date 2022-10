Claude Villeneuve quitte le comité de réalisation du tramway.

Le chef de l'opposition souhaite reprendre son droit de parole et devenir un « allié critique » du projet.

Ça ne doit pas être interprété comme une rupture avec le projet de tramway qui est fondamental , précise d'entrée de jeu Claude Villeneuve. C'est non négociable, je suis pour le tramway.

Mais il remarque que c'est devenu de plus en plus difficile pour lui de jouer son rôle de chef de l'opposition alors qu'il a accès à de l'information privilégiée et confidentielle en siégeant au comité.

Il y a deux semaines, le maire Marchand a publiquement ouvert la porte à un nouveau dépassement des coûts du projet de tramway en raison de l'inflation. Comme membre du comité, je suis au courant de ça. C'est un accès à l'information, mais je ne peux rien faire avec , soutient Claude Villeneuve.

« Il s'agit de prendre une saine distance et d'être des alliés critiques. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Québec d'abord veut prendre un pas de recul pour pouvoir poser des questions de façon responsable. C'est juste bon pour l'amélioration du projet. Le chef de l'opposition a remis sa démission lors du conseil municipal.

Museler?

Est-ce que la nomination au comité de Claude Villeneuve avait pour but de s'assurer d'une loyauté indéfectible de l'opposition officielle à l'égard du projet? Jamais l'administration précédente n'aurait partagé de l'information avec les élus de l'opposition.

Le chef de Québec d'abord ne s'est pas senti muselé, mais il constate qu'en pratique, sa participation a ses limites. Je dois être d'une solidarité inébranlable. Je ne peux pas critiquer.

Au passage, il écorche le conseiller indépendant, Jean-François Gosselin, qui siège au comité exécutif du maire Marchand tout en s'opposant au projet de tramway. Pendant ce temps-là, il y a un membre du comité exécutif qui, lui, peut dire tout le mal qu'il veut du projet.

Claude Villeneuve reconnaît aussi que les différends s'accumulent avec l'administration Marchand. L'éviction du comité exécutif de la conseillère de l'opposition officielle, Véronique Dallaire, en est un autre exemple.

Collaboration

Cette distance par rapport à l'équipe du maire semble salutaire pour le jeune parti Québec d'abord qui cherche encore ses repères. C'est plus difficile de se définir quand on est dans la collaboration , reconnaît le chef Villeneuve.

Du même souffle, il reproche au maire de Québec son manque de collaboration. Il rappelle que son prédécesseur, Régis Labeaume, s'est souvent fait reprocher de ne pas tolérer la critique. Claude Villeneuve affirme que Bruno Marchand a parfois la mèche courte. La collaboration et la politique autrement, c'est tant qu'on est d'accord avec le maire. Quand on est en désaccord avec le maire, ça ne marche pas, la collaboration.

Pour l'instant, la stratégie de l'opposition officielle sera de talonner le maire et son équipe sur les promesses non tenues depuis leur arrivée au pouvoir. Tramway, déneigement, itinérance zéro, tout va y passer. Québec d'abord attend toujours des résultats qui ne se sont pas matérialisés.

« C'est fondamental! Quand on crée des attentes, on peut pas se défendre en disant : "Ah oui, mais c'est parce qu'on se fixe des objectifs élevés". » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle

Claude Villeneuve pense par ailleurs que l'absence de résultats nuit ultimement au projet de tramway. Quand on ne livre pas, c'est notre capacité de réaliser des affaires qui est remise en question.