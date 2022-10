Narra, une plateforme québécoise pour faire rayonner les livres audio en français

Alors que le marché du livre audio est dominé par des mastodontes comme Audible, qui appartient à Amazon, et Spotify, la toute nouvelle plateforme québécoise Narra a été lancée ce lundi, avec comme ambition de mettre en avant les livres audios francophones, et en particulier canadiens.

Déclinée sous la forme d’un site Internet et d’une application, Narra compte présentement 10 000 livres audio, dont 1500 titres québécois et canadiens, comme Une femme extraordinaire, de Catherine Éthier; Tiohtiá:ke, de Michel Jean; ou encore plusieurs romans de Patrick Senécal.

Sur les plateformes étrangères, la production francophone se noie dans la mer de contenus anglophones, constate Joanie Tremblay, cofondatrice de Narra. Notre mission est d’offrir une autre proposition pour contrer le manque de visibilité et de découvrabilité des œuvres d’ici.

Pour le moment, le catalogue est majoritairement français. On a du retard au Québec dans la production de livres audio, explique-t-elle. Mais ça s’en vient, il y a une belle progression depuis 2019.

Les livres audio locaux peuvent être écoutés en souscrivant à un abonnement mensuel proposé au tarif de 14,99 dollars par mois. Les œuvres étrangères peuvent être achetées à la pièce.

Des livres recommandés par des personnes, et non par des algorithmes

Pour séduire les oreilles des lecteurs et lectrices, Narra mise sur la qualité sonore de ses livres qui évitent la surcompression MP3, ses suggestions de lecture formulées par des spécialistes de la littérature, et non par des algorithmes ayant tendance à délaisser les livres les moins populaires même s’ils sont de qualité, et par son application, qui permet d’écouter un titre en vitesse accélérée ou ralentie.

Si l’idée reçue selon laquelle ils s’adressent aux personnes ayant un handicap ou des difficultés de lecture circule encore, ces produits culturels connaissent un engouement, notamment nourri par la pandémie, qui a poussé les gens à prendre de la distance avec les écrans.

De plus, les livres audios sont en pleine évolution. De plus en plus, on sort de la simple mise en lecture, dit Joanie Tremblay. Il y a du contenu créatif qui se fait en audio.

Pour nous, les livres audios sont une autre façon d’accéder à la culture et à la littérature , ajoute-t-elle.

À l’heure où les jeunes consomment de plus en plus de culture anglophone, le livre audio constitue un format qui peut plaire à cette génération avide de numérique.

Autre atout du livre audio selon Joanie Tremblay : sa capacité à répondre aux besoins d’une population vieillissante de plus en plus nombreuse.

Narra est né de la rencontre autour de la production d’un livre audio entre Joanie Tremblay et Sandra Felteau, l’autre cofondatrice de la plateforme. La première dirige le Studio Bulldog, un studio d’enregistrement et de postproduction de Longueil qui se spécialise notamment en livres audio, et la seconde travaillait alors dans le milieu de l’édition.

Nos expériences étaient tellement complémentaires et il y avait une opportunité à saisir! , raconte Joanie Tremblay.

Leur projet de plateforme de livres audio a pu voir le jour grâce au soutien financier du ministère québécois de la Culture et des Communications, dans le cadre du Plan numérique culturel du Québec, et de Patrimoine Canada.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.